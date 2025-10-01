Жовті автобуси Isuzu Citiport 12 вже возять киян та гостей міста і буде їх ще більше

Як йдеться на офіційному порталі Києва, ще 10 машин перебувають у процедурі реєстрації та післяпродажної сервісної підготовки. Їх вихід на лінії заплановано на найближчі дні.

Київ законтрактував 85 машин Isuzu Citiport 12, виробником яких є турецька компанія Anadolu Isuzu. Ці автобуси українська столиця мала замовити ще до повномасштабної війни, але провести тендер, узгодити фінансування проєкту Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) вдалося лише торік.

За умовами тендеру, як ще в січні 2025 року повідомляв tasiyanlar.com, усі сервісні та інші післяпродажні послуги для "Київпастрансу" в рамках угоди забезпечить компанія Zeynela Motor Vehicles Inc., авторизованим дистриб'ютором та сервісним центром Anadolu Isuzu в Україні.

Жовті автобуси сприймаються гарно, але допоки єдиний стандарт в кольористиці громадського транспорту столиці відсутній. Фото: мерія Києва

Автобуси за узгодженою домовленістю з виробником та постачальником будуть надходити поетапно, починаючи з другої половини 2025 року. Загальна вартість замовлених автобусів Citiport 12 становить 18 591 017 євро.

Відчутно зношений та добряче пошарпаний багаторічною експлуатацією рухомий склад "Київпастрансу" давно потребував оновлення. Тепер такий момент настав. На заміну старим автобуса приходять сучасні пасажирські 3-дверні машини, відео тут.

Це – низькопідлогові автобуси міського виконання. Вони мають просторий салон на 78 стоячих та 25 сидячих пасажирів (див. демонстраційне відео внизу). Окрім цього, у зоні середніх дверей відведено місце для одного пасажира у кріслі колісному.

Зручностей на зупинках під час посадки та висадки додає kneeling-система, що нахиляє підлогу автобусі до канта тротуару в зоні посадки. Це дуже зручно в години пік, бо прискорює процес посадки та висадки.

Тендерною угодою прописані умови сервісного та гарантійного супроводу усіх закуплених автобусів CitiPort 12. Фото: мерія Києва

Автобус CitiPort 12 мають екологічний формат Євро-6. Тут стоїть дизельний двигун Cummins 6,7 л. Він видає максимальною потужністю 220 кВт/ 300 к.с. з крутним моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./хв. Силовий агрегат розробник и поєднали з автоматичною коробкою передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Усі автобуси вийшли на лінію з україномовними інформаційними табло, системою кондиціонування й опалення, камерами відеоспостереження, програмою голосового озвучення зупинок, енергоощадним LED-освітленням і тонованим склом.

За словами мера столиці Віталія Кличка, до кінця нинішнього року прибуде ще одна партія з 30 машин CitiPort 12. Решту автобусів столиця очікує вже у наступному році.