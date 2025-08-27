Жовті VW Transporter не підійшли ЗСУ: що з ними зроблять в армії

Автомобілі придбано й відправлено у співпраці з благодійним фондом "Збережи Україну!" (в соцмережі класифікується як SAVE UA). Ця громадська гуманітарна місія створена аграріями в лютому 2022 року.

З фото на ФБ-сторінці ВАР видно, що разом з T5 в новому пакеті допомоги йшли мінівен Toyota Hiace, пікап Mitsubishi L 200 та інші автомобілі. Звісно, одними з найпопулярніших у наших армійців все-таки є "течики", назва яких пішла від Transporter T4, що вже стали легендою.

І хоча в автопарках вже достатньо нових моделей Т5, Т6 і так далі, назва "течики" приклеїлася й покидати лексикон армійців про Volkswagen Transporter будь-якої версії не збирається. Аграрії придбали "п'ятий" Transporter 2.0 TDI, що відповідає екологічному стандарту Euro-5.

Жовтих "течиків" в оригінальному заводському фарбуванні у транспортних траншах армійцям ще не було. Фото: ВАР

Панельний фургон такого виконання не має повного приводу, тут класична колісна формула 4х2 та не дуже потужний дизельний двигун на 62 кВт/84,30 к.с., але це не заважає автомобілю триматися на піку популярності в армійців.

Рівно місяць тому члени ВАР також передали армійцям 14 автомобілів, половина з яких також були "течикі" як у виконанні фургонів, так і з бортовим кузовом і дворядною кабіною.

За запитами армійців ВАР постійно додає в пакети пікапи, позашляховики, а подекуди й вантажні автомобілі. Фото: ВАР

Загалом станом на сьогодні Всеукраїнська Аграрна Рада передала до Сил оборони від початку повномасштабного вторгнення 2658 автотранспортних засобів. І ця допомога припинятися не буде, про що заявив голова ВАР Андрій Дикун.

"Наші аграрії щодня працюють у надзвичайно складних умовах, але водночас знаходять можливість допомагати армії. Кожне передане авто – це посилення наших воїнів на фронті. Ми пишаємося єдністю аграрної спільноти та вдячні кожному, хто долучається до підтримки ЗСУ", – підкреслив Андрій Дикун.