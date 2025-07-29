Жителі міст США можуть пересісти на електровелосипеди замість автомобілів

Як пише electrek.co, стимули для електровелосипедів сильно відрізняються залежно від міста та штату, але загальна тенденція прослідковується одна для всіх. Надзвичайно популярна ініціатива Денвера щодо знижок на електровелосипеди показала ефективність стимулів.

Скажімо, влада Род-Айленда запустила власну програму знижок по всьому штату, пропонуючи на покупку такого байка до 750 доларів. Міста Енн-Арбор, Окленд, Провіденс та десятки інші наслідують цей приклад, розробляючи власні варіації. Деякі програми взагалі стали революційними.

Читайте також Вантажний електровелосипед Tern GSD перевозить трьох людей, багаж та причіп

Вашингтон, округ Колумбія, пілотує знижку, орієнтовану на працівників служби доставлення. Навіть деякі комунальні компанії, такі як Green Mountain Power у Вермонті, долучилися до цієї акції.

Стимули для придбання акумуляторних велосипедів все більше спонукають жителів міст до придбання двоколісного транспорту. Фото: bendvelo.com

У Бенді, штат Орегон, започаткували почин повної лояльності, Там місцева влада почала пропонувати своїм жителям безплатні електровелосипеди. А тут уже не відповідність і частково перебільшена мотиваційна частина.

Редакція Авто24 поцікавилася цією програмою і з’ясувала, що програма стимулювання там є, але в умовах про надання допомоги не йдеться про безплатний велобайк. Проєкт програми знижок на електровелосипеди стартував 16 червня 2025 року.

Учасникам програми надається знижка у розмірі 1800 доларів США мешканцям, які відповідають вимогам для придбання електровелосипедів. Вказано й торгові заклади - веломагазини BendR Cyclery/Ride2You та Bend Electric Bikes.

Залежно від моделі можна взяти з доплатою 300-500 доларів й більш потужний велобайк з двома електромоторами. Фото: amyet.com

На сайті веломагазину BendR Cyclery запевняють, що ваучера на суму 1800 доларів США достатньо для придбання багатьох нових електровелосипедів у їх номенклатурі, але можна з доплатою взяти й дорожчий.

"Програма знижок на електровелосипеди – це спільне партнерство, яке може призвести до значних змін у нашій громаді. Роблячи електровелосипеди доступнішими, ми не лише підтримуємо місцевий бізнес, але й пропагуємо здоровіший спосіб життя, зменшуємо затори на дорогах і допомагаємо Бенду рухатися до більш сталого майбутнього", – заявила на офіційній сторінці міста Бенд мер Мелані Кеблер.

Читайте також Поліція пересідає на електровелосипеди, щоб ловити порушників на... електровелосипедах

Щоправда, пощастити може не кожному. Там всього 70 ваучерів, які місто Бенд пропонує у партнерстві з Commute Options та за фінансування Pacific Power Foundation. Одержувачі знижок обиратимуться шляхом лотереї кожні три тижні, доки не буде надано всі 70 ваучерів.

Такий підхід забезпечує справедливі та рівні можливості для всіх кваліфікованих кандидатів. Але і це ще не все.

Для отримання знижки заявники повинні:

бути віком від 18 років;

бути мешканцем міста Бенд;

стати клієнтом Pacific Power;

мати дохід домогосподарства на рівні або нижче 80% від медіанного доходу за регіоном;

пройти курс безпеки їзди на електровелосипедах від Commute Options.

Ваучер передбачає 1800 доларів, а практичний електровелосипед Velotric Breeze 1 Cruiser (двигун 750 Вт/65 Нм, пробіг 112 км) можна взяти на 1 долар дешевше. Фото: velotricbike.com

Так що з безплатними велосипедами новина має деякі невідповідності, але пропри це, такі програми вигідні, особливо мешканцям з низьким рівнем доходу, які можуть покладатися на дорогі або ненадійні види транспорту, щоб дістатися до роботи, школи чи продуктового магазину. А місцеві органи влади, пропонуючи вищі знижки, прагнуть зрівняти умови гри та зробити життя без автомобіля більш реалістичним.

Читайте також Електричні снігові велосипеди витісняють бензинові снігоходи: огляд ринку

Звичайно, фінансування є найбільшою перешкодою для продовження таких програм. Однак гроші в бюджетах міст все-таки знаходять: зменшення пошкодження доріг та покращення якості повітря, переважають початкові витрати.