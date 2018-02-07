Компанія Hyundai Motor оприлюднила перший офіційний відео-тізер електричного кросоверу Kona. Офіційна прем'єра електромобіля відбудеться в кінці лютого в Південній Кореї.

Новий електричний кросовер Kona Electric створений, щоб посилити позиції компанії на ринку екологічного транспорту, який стрімко набирає популярність. Ця модель дозволить компанії Hyundai стати першим в Європі брендом, який виведе на ринок компактний електрокросовер. Старт продажів Kona Electric запланований на літо 2018 року.

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Ця модель буде поставлятися з двома варіантами місткості батареї. Максимальний запас ходу електрокросовера становитиме 470 км. Власникам Kona Electric буде доступний широкий перелік опцій (в тому числі - HeadUp дисплей, мультимедійна система з інтеграцією Apple CarPlay і Android Auto, аудіосистема Krell та ін.), в тому числі і сучасні системи активної безпеки.

Офіційна прем'єра другого в лінійці Hyundai електромобіля відбудеться 27 лютого 2018 року в Сеулі (Південна Корея). Світова громадськість зможе познайомитися з Kona Electric в рамках Женевського автосалону, який почне свою роботу 6 березня.