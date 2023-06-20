Кросовер третього покоління очікується вже цієї осені.

Tiguan є однією з найважливіших моделей Volkswagen у сучасній історії компанії. Минулого року в Європі було реалізовано 116 334 автомобілі, а продажі цього кросовера впали протягом останніх трьох років, і це явний показник того, що потрібна модель нового покоління.

Читайте також: Яким буде наступний Volkswagen Tiguan

Німецька фірма активно працювала над Tiguan третього покоління протягом останніх кількох місяців, і тепер у нас є досить точне уявлення про те, як цей автомобіль може виглядати.

Вищенаведені візуалізації зображують витонченішу модель, ніж поточний Tiguan. Цифрові малюнки взяті після нещодавно опублікованих тизерних зображень кросовера (дивіться модуль відповідних посилань нижче), на яких був повністю закамуфльований прототип. Як ви самі бачите із зображень, новий Tiguan буде менш квадратним, ніж його попередник, і матиме передню панель, натхненну ID.4, зі світлодіодною стрічкою, що з’єднує поворотні фари.

Крім того, що новий Tiguan буде виглядати більш округлим, він також буде трохи більшим за попередню модель. Volkswagen вже заявив, що автомобіль на базі MQB Evo буде на 32 міліметри довшим при загальній довжині 4551 мм. Tiguan 2024 року також буде на 5 мм вищим. Однак ширина та колісна база залишаться без змін і становлять 1939 мм та 2681 мм відповідно.

Оновлений екстер’єр буде доповнений новими матричними фарами HD. Хоча деталі не видно на цих візуалізаціях, кожен кластер міститиме 19 200 мікросвітлодіодних елементів, що дає змогу освітлювати дорогу попереду на відстані до 500 метрів.

Про варіанти трансмісії нового Tiguan відомо небагато. Однак ми знаємо, що будуть бензинові, дизельні та гібридні двигуни, а також версії з переднім і повним приводом. Очікується, що Tiguan 2024 року стане останнім Tiguan з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки до 2033 року Volkswagen планує припинити пропонувати автомобілі з двигуном ДВС у Європі.