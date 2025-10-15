Укр
Зірка TikTok понад рік тікала від поліції після аварії McLaren — і нарешті постане перед судом

Британського інфлюенсера Гаррісона Саллівана, відомого в мережі як HSTikkyTokky, заарештували після більш ніж 18 місяців переховування від поліції. 24-річний блогер у березні 2024 року розбив свій фіолетовий McLaren 720S, залишивши на пасажирському сидінні пораненого друга, на ім'я General G і втік з місця ДТП пішки.
TikTok-блогер розбив McLaren, покинув пораненого друга і втік – тепер постане перед судом - Auto24

Фото з місця події

Салліван мав постати перед судом ще у листопаді минулого року, але замість цього залишив Велику Британію, перебравшись на Близький Схід, де продовжував вести активне онлайн-життя. Ба більше — він висміював поліцію у соцмережах, публікуючи відео з нібито Великої Британії, попри те що перебував за тисячі кілометрів.

Його навіть хотіли залучити до інфлюенсерського боксерського турніру в Катарі. Але історія закінчилася несподівано. За інформацією BBC, минулої п’ятниці Саллівана затримали після повернення до країни.

Що саме йому інкримінують

Суд висунув низку обвинувачень:

  • Небезпечне водіння
  • Керування без страховки
  • Використання телефону за кермом
  • Втеча з місця аварії
  • Відмова виконати вимогу про зупинку

Після зіткнення з Audi передня частина його фіолетового McLaren була знищена. В мережі одразу поширились кадри, на яких його постраждалий пасажир корчився від болю на узбіччі, однак водія не було біля авто, адже Салліван втік з місця події пішки.

Попри проблеми із законом, Салліван раніше хвалився, що заробляє до 25 мільйонів доларів на рік на своїх онлайн-проєктах. Якщо це правда — то тепер у нього точно з’явиться витрата, яку не можна проігнорувати — правосуддя.

Його повернення до Великої Британії означає лише одне: втікач більше не “недоторканний”, і тепер TikTok-зірці доведеться доводити невинність не в стрімах — а в суді.

