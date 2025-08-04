Злодії на ходу вискочили з вантажівки під час втечі від поліції: фото

Фура деякий час пленталася без управління й зрештою зупинилася. Щоправда, перед цим вантажівка з’їхала у придорожній кювет і перекинулася на правий бік, нікого та ніщо по дорозі не зачепивши.

Як пише нідерландський ресурс L1 Nieuws, вантажівка опинилась у кюветі перед кільцевою розв'язкою в напрямку Товерленда.

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Поліція мала орієнтирові дані про викрадення у Бельгії й помітила магістральний тягач зі схожим напівпричепом на ділянці шляху у зоні свого чергування. Фура промчала повз патрульну машину. Офіцери поліції швидко її наздогнали й подали знак водієві зупинитися.

Вантажівка якраз повертала з траси A67 на Мідден-Пілвег. Однак водій та пасажир проігнорували вимогу поліції, відмовилися від зупинки і, щоб не бути спійманими, на ходу вистрибнули з кабіни вантажівки. Фура поїхала далі сама.

"На щастя, машина без водія з’їхала з траси й лягла на бік праворуч, у кювет. А не ліворуч, на зустрічний рух", – сказав речник поліції.

Фото: Edward-Media

Далеко втекти не довелося. Патрульні виявилися в бігу вправнішими, злодіїв наздогнали та привели до місця інциденту, де в кюветі лежав DAF XF105 з румунськими реєстраційними номерами та напівпричіп бельгійської транспортної компанії, завантаженими 25 тоннами алюмінію.

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На деякий час трасу було перекрито для проведення евакуаційних робіт. Спеціалізована евакуаційна компанія витягла вантажівку з кювету, звільнила прилеглу територію та дорогу від вантажу.

Поліція Нідерландів проводить розслідування та співпрацює з бельгійською поліцією. Також належить з’ясувати, чи належить DAF XF105 злочинцям, чи був викрадений, як і напівпричіп з алюмінієм.