Злодії викрали колеса та гальма з 7 автівок Audi-ABT на суму в 300 тисяч євро

Компанія ABT займається тюнінгом високопродуктивних моделей VAG Group, а також бере участь у перегонах. Її репутація вже давно вийшла за межі Німеччини та Європи. Проте, така відомість, як виявилось, також приваблює й шахраїв.

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Нещодавно вони вирішили, що варто здійснити рейд на парковку біля німецької штаб-квартири ABT, аби викрасти деталі з семи автомобілів на суму близько 300 тисяч євро. Як повідомляє Carscoops, злодії не обмежились простим викраденням коліс, а навіть зняли дорогі вуглецево-керамічні гальмівні диски та супорти.

Очільники ABT не вірять, що це справа рук аматорів, зазначаючи, що електропостачання та освітлення навколо паркувального майданчика були відключені, щоб приховати свою злочинну діяльність.

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На відео, яке опублікував головний креативний директор компанії Даніель Абт в Instagram помітно, що зловмисники підставили під автівки звичайні цеглини та втекли. ABT заявила, що місцева влада вже розслідує крадіжку, а концепція безпеки компанії буде повністю змінена.