Згідно інформації об'єднання "АвтоЕвроСила", вартість розмитнення автомобіля, ввезеного в нашу країну на єврономерах, складе невелику суму.

Вартість розмитнення ввезеного до України автомобіля на єврономерах складе 600-1000 євро. Про це повідомив керівник громадської організації "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

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"Зараз у нас йде діалог в тому числі і з Ніною Южаніною, ми розробляємо закон, класифікатор, за яким буде можливість за суму від 600 до 1000 євро розмитнити автомобіль. Вже йдуть предметні діалоги, створені робочі групи. Це зараз не афішуються, щоб не робити процес предметом політичних ігор", — сказав Олег Ярошевич в інтерв'ю autonews.ua.

"У цьому році ми заявили про себе як про серйозну організацію. Тепер жителі сіл і міст знають, що у них є можливість придбати не просто дешеву машину, а нормальну машину. З нами почали рахуватися і спілкуватися в Кабміні, Верховній Раді, Адміністрації президента. Якщо ми раніше казали, що "єврономера" потрібно узаконити, то зараз наша риторика змінилася — ми вимагаємо прийняти закон, який дав би можливість кожному українцю придбати якісний і доступний автомобіль", - говорить Олег Ярошевич.

Нагадаємо, що в Україні історію автомобіля можна буде відстежити on-line.