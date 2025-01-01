Знак з буквою Н кардинально змінив дорожній рух в одній країні: як саме

Цей знак вказував одне – "Перелаштуйся на правосторонній рух". Жовта літера H в курсивному виконанні шрифту на чорному тлі шестикутного ромбоподібного знака не інформувала, а попереджала. Його, як через перехід з лівостороннього на правосторонній рух в 1967 році запровадила Швеція, згадують у moto.pl,

Це було революційне рішення уряду, з нагоди чого навіть відбувся референдум. Водії буди проти. У 1955 році за збереження лівостороннього руху проголосувало 83% виборців. Однак і влада здаватися не хотіла.

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На той час у Швеції було зареєстровано 1 976 248 транспортних засобів, водії яких до лівостороннього руху звикли. В сусідніх країнах (включаючи Норвегію й Фінляндію) та континентальній Європі діяв правосторонній рух.

Понад 90 відсотків шведів мали автомобілі зі звичним нам лівим кермом. Особливістю шведського лівостороннього руху було те, що водії сиділи з лівого боку автомобіля, попри те, що рух був ліворуч!

Лівосторонній рух у Стокгольмі, у водіїв також ліве кермо. 1966 рік. Фото: 99percentinvisible.org

На відміну від Великої Британії, де люди також їздять ліворуч, а кермо праворуч, у Швеції автомобілі переважно продавалися з кермом з лівого боку. Так що перехід на нові норми навіть вважався безпечнішим у водінні транспорту.

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Однак неминучі логістичні проблеми все-таки очікувалися. Уряд наводив різні аргументи на користь змін і роками проводив роз’яснювальну роботу, готував водіїв до нововведення. А ті не вірили, боялися нового.

Літера Н – скорочення від шведського Högertrafik, тобто "Правосторонній рух", Нöger – "Правий". Колаж: Авто 24

Зрештою, за чотири роки до офіційних змін уряд запровадив інформаційну кампанію серед населення. В хід пішла реклама, нанесення нової дорожньої розмітки, роздача пам’ятних матеріалів. Окрім жовто-чорної таблички, з'явилася синьо-біла наклейка на скло (див. колаж вище), деяка інша поліграфічна продукція

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Задля цього було видруковано підручник від державної комісії з правостороннього руху. Він за обсягом мав лише 32 сторінки. Перехід на правосторонній рух відбувся у недільний день 3 вересня 1967 року. У брошурі людей закликають: "Прочитайте брошуру – збережіть її – прочитайте ще раз!"

Титульний листок брошури й постановче фото правостороннього руху, до якого ще добрих три роки. Фото: сайт classicmotor.se

Це сталося 3 вересня 1967 року о 05:00. Десятьма хвилинами раніше весь транспорт змушений був зупинитися і переїхати на правий бік. О 5:00 ранку правосторонній рух нарешті відкрили по радіо (див. відео внизу).

Це й понині вважається наймасштабнішою реорганізацією дорожньої інфраструктури, яку коли-небудь бачив світ. Фото: 99percentinvisible.org

Той вересневий день шведи називали "Dagen H" або "Höger Dag", тобто "День H" та "Правильний день". Знаки з буквою Н, тобто правий, стояли повсюди й попереджали водіїв, що їм слід рухатися правою смугою, тобто перейти з лівого боку дороги на правий.

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До речі, щоб безпечно зустріти "День H", необхідно було оновити приблизно 360 000 дорожніх знаків у країні, більшість із них довелося змінити за день до нововведення. З цією метою було мобілізовано місцевий персонал і війська, робота велася по всій країні.

За статистичними даними, у перший день дії цього знаку сталося з цього приводу 157 зіткнень. Однак поступово водії почали звикати до нового у вже за кілька місяців адаптувалися до стандартів сусідів з континентальної Європи.

Знаки попередження з буквою Н ще деякий час стояли на дорогах, попереджаючи водіїв про нові норми ПДР, але згодом їх без поспіху зняли

В знаках деяких країн буква Н використовується й понині, вказуючи конкретно на медичний стаціонар (госпіталь) чи готель – Hospital або Hotel. А в Україні віднедавна трикутним знаком з буквою Н позначають навчальні автомобілі. Колаж: Авто24

Через рік після Швеції Ісландія також перейшла на правий рух, а в 1970-х колишні британські колонії, включаючи Гану та Нігерію, перейшли зліва направо, щоб бути більш схожими на своїх сусідів у Західній Африці.

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В цій темі є один помітний виняток: у 2009 році острівна республіка Самоа зробила протилежне – там перейшли від правого руху, як і більшість у світі, на лівосторонній.

Країни з правостороннім рухом показано у червоному кольорі, а з лівостороннім – у синій масті. Фото: 99percentinvisible.org

Таким чином Самоа зрівнялася з трьома найближчими великими економіками – Австралією, Новою Зеландією та Японією, де рухаються ліворуч. Це дозволило їм імпортувати вживані автомобілі з Японії, що є одним із найдешевших ринків вживаних автомобілів у світі.