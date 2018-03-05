Російський мільярдер Віктор Харитонін збільшив власну частку всесвітньовідомої траси у Нюрбургрингу до 99 відсотків.

Російський мільярдер вже володів 80% акцій автомобільного треку Нюрбургринг, однак нещодавно він довів свою частко до 99%, ставши майже одноосібним власником траси. За цю угоду він виклав близько 43 мільйонів доларів (38 мільйонів євро).

Загалом, щоб отримати у власність трасу Нюрбургринг, Харитонін заплатив 87 млн. доларів США (77 млн. євро). Один відсоток належить компанії GetSpeed. Це не така вже й велика сума для треку з настільки відомою історією та величезним потенціалом.

Знаменитий Нюрбургринг мав серйозні фінансові проблеми, починаючи з 2014 року, поки співзасновник фармацевтичної компанії "Фармстандарт" 43-річний Віктор Харитонін не придбав контрольний пакет акцій.

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Траса в Нюрбургрингу серед спортсменів відома як "Зелене пекло" через складні повороти, які важко проходити на швидкості. Один з важливих кроків Нюрбургрингу з новим власником – відміна обмеження швидкості на трасі, щоб автовиробники й надалі випробовували тут свої нові моделі. Адже одним з вагомих показників, за які змагаються нові моделі спорткарів, є час проходження траси в Нюрбургрингу.

Віктор Харитонін – відомий почіновувач автомобілів. Зокрема, в його колекції є Mercedes-Bemz 500K 1935 року виготовлення.

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