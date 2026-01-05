Зростання ринку електромобілів сповільнюється

У 2026 році світовий ринок електромобілів продемонструє найнижчі темпи зростання з періоду оголошення паніки навколо COVID-19. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на прогноз аналітичної компанії Benchmark Mineral Intelligence, пише Укравтопром.

Згідно з оцінками аналітиків, глобальні продажі електромобілів у 2026 році зростуть лише на 13 відсотків і сягнуть близько 24 мільйонів одиниць. Для порівняння, у попередньому році очікуване зростання оцінювалося на рівні 22 відсотків. Таким чином, ринок входить у фазу суттєвого уповільнення після кількох років стрімкої експансії.

Ключовими чинниками зниження темпів називають ослаблення попиту в Китаї, який залишається найбільшим ринком електромобілів у світі, слабку динаміку в Європі та різке погіршення ситуації у США. У КНР, за прогнозами, продажі продовжать зростати, однак значно повільніше, ніж у попередні роки, на тлі насичення ринку та скорочення державних стимулів.

У Європі очікується помірне зростання, стримане високими цінами на електромобілі, нерівномірним розвитком зарядної інфраструктури та зниженням купівельної спроможності населення. Водночас найгірша динаміка прогнозується у Сполучених Штатах, де продажі електромобілів у 2026 році можуть скоротитися на 29 відсотків — до приблизно 1,1 мільйона автомобілів. Тут свою роль можуть зіграти політичні чинники і ціна нафти.

Аналітики зазначають, що уповільнення не означає відмову від електрифікації транспорту, однак сигналізує про завершення етапу швидкого зростання, заснованого на державних субсидіях і тепер попит буде лише реальний. Подальший розвиток ринку дедалі більше залежатиме від здешевлення технологій, конкуренції з боку гібридів і здатності автовиробників адаптувати бізнес-моделі до нових економічних реалій.