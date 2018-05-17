Єврокомісія усе тугіше "закручує гайки" для автовиробників: на додачу до жорсткіших екологічних норм за три роки почнуть діяти постанови про обов'язкову наявність десятка систем безпеки.

Європейська Комісія оприлюднила нові вимоги до безпеки у автомобілях, котрі змусять автовиробників обладнувати ними усі нові машини, починаючи з 2021 року.

Загалом 11 систем стануть обов'язковими для нових автомобілів, котрі з’являться на ринку європейських країн після 1 січня 2021 року. За данними Єврокомісії впровадження нових нормативів допоможе врятувати більше семи тисяч життів та запобігти майже 39 тисячам серйозних травм на дорогах протягом наступних дев’яти років після початку дії закону.

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Ось перелік обов’язкових систем безпеки у автомобілі з 2021 року:

система екстренного аварійнго гальмування (Advanced emergency braking);

система блокування автомобіля від п’яного водія (Alcohol interlock installation facilitation);

система моніторингу втоми та сонливості водія (Drowsiness and attention detection);

чорний ящик/аварійний реєстратор (Event (accident) data recorder);

автоматичний сигнал аварійної зупинки (Emergency stop signal);

покращені ремені безпеки переднього пасажира для повного захисту при лобовому зіткненні (Full-width frontal occupant protection crash test - improved seatbelts);

збільшення зони безпеки передньої частини автомобіля для зменшення шкоди при наїзді на пішохода чи велосипедиста та безпечне скло (Head impact zone enlargement for pedestrians and cyclists - safety glass in case of crash);

активний круїз-контроль (Intelligent speed assistance);

система утримання рядності руху (Lane keeping assist);

збільшення рівня безпеки для пасажирів при бічному зіткненні (Pole side impact occupant protection);

камера заднього виду або парктронік (Reversing camera or detection system).

Ймовірно, збільшення рівня обов’язкового оснащення призведе до певного здорожчання базових моделей. Однак частина названих систем вже зараз входить в мінімальну комплектацію багатьох моделей, а інші системи активно розроблюються та покращуються. Це вселяє надію, що збільшення вартості автомобілів буде незначним.

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