Карл Бенц розпочав автомобільну історію у 1886 році з патентом № 37435 на Benz Motorwagen. А в новому тисячолітті Mercedes-Benz прагне винайти автомобіль заново. Концепти серії Vision вже протягом 20 років показують, як саме зміниться транспорт.

Концепт, позначений як Vision, вперше з’явився у Mercedes-Benz в 1993 році, однак систематично такі прототипи почали з’являтись з 1999-го. За 20 років компанія явила світу два десятка таких шоу-карів. Візіонерські концепти служать для демонстрації технологій та нового дизайну. Деякі з них вже встигли стати серійними машинами, а іншим ніколи й не судилось потрапити на конвеєр.

Vision SLR

  • Клас: спорткар;
  • Двигун: бензиновий V8 турбо, 5.5 л, 557 к.с.
  • Розгін до 100 км/год: 4.2 секунди;
  • Максимальна швидкість: 320 км/год;
  • Дебют концепта: 1999 рік;
  • Серійна модель: випускалась за 2004 по 2010 роки, як Mercedes-Benz SLR McLaren;
  • Гальмівні диски з армованої вуглецевим волокном кераміки;
  • Світлодіодна оптика, шасі з композитних волокон і алюмінію та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren, як і системи ESP та Brake Assist.

Vision CLA

  • Клас: субкомпакт, родстер;
  • Двигун: бензиновий, 1,9 л; 125 к.с., 180 Н*м;
  • Розгін до 100 км/год: 7.9 секунди;
  • Максимальна швидкість: 209 км/год;
  • Дебют концепта: січень 2000 року;
  • Світлодіодна оптика, та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren з 2004 року;
  • Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz SLK-Class, пізніше SLC-Class.

Vision CLS

  • Клас: чотиридверне спорт-купе;
  • Двигун: дизельний, 3.0 л, твін-турбо V6; 261 к.с., 540 Н*м;
  • Розгін до 100 км/год: 6.4 секунди;
  • Максимальна швидкість: 250 км/год;
  • Дебют концепта: 2003 рік;
  • Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz CLS-Class.

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Vision Ener-G-Force

  • Клас: позашляховик;
  • Силова установка: чотири електричних мотор-колеса та водневі паливні елементи;
  • Автономний пробіг: н/д;
  • Дебют концепта: листопад 2012 року;
  • Серійна модель: носій дизайну для спадкоємця G-Class, поява якого очікується в 2025 році, а також елементів дизайну сучасних кросоверів GL-серії.

AMG Vision Gran Turismo

  • Клас: гран-турізмо
  • Силова установка: AMG V8 бітурбо 6.2 л, 585 к.с., 800 Нм;
  • Розгін до 100 км/год: невідомо;
  • Максимальна швидкість: невідомо;
  • Дебют концепта: листопад 2013, Лос-Анджелес;
  • Серійна модель: за непідтвердженою інформацією компанія J&S Worldwide Holdings отримала від Daimler AG дозвіл на випуск 5 автомобілів на основі концепту – по два для клієнтів з Європи та Близького Сходу і один для замовник з США. Крім того, елементи дизайну концепту були використані в серійному Mercedes-AMG GT 2015 року.

Vision G-Code

  • Клас: Sports Utility Coupé (SUC), крос-купе;
  • Силова установка: два незалежні юніти – компактний турбомотор, який працює на водні, приводить у рух передню вісь, 2 електромотора на задній осі; продуктивність невідома;
  • Дебют концепта: листопад 2014 року, Пекін;
  • Серійна модель: носій образу азійських моделей купеподібних кросоверів субкомпактного класу. Використовуються такі стилістичні рішення як: купеподібна форма, компактні розміри та великі диски плюс високий кліренс, світлова фальш радіаторна решітка з інформаційними та емоційними сигналами, великий логотип з під світкою. Технічні особливості включають лазерну LED-оптику, 360-градусну камеру, цифрові дзеркала та гібридну силову установку.

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F 015 Luxury in Motion

  • Клас: люксовий чотиримісний транспортник;
  • Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором і парою електромоторів по 136 к.с. Сукупна потужність 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;
  • Ємність акумулятора: 29 кВт*год;
  • Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;
  • Максимальна швидкість: 200 км/год;
  • Автономний пробіг: 1100 км;
  • Безпілотник 5 рівня;
  • Дебют концепта: січень 2015 року, Лас-Вегас;
  • Серійна модель: носій нових технологій без серійного майбутнього.

Vision Tokyo: Connected Lounge

  • Клас: електричний мікро-вен;
  • Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором (29 кВт*год) і 2 електромоторами по 136 к.с. Сукупна потужність установки складає 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;
  • Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;
  • Максимальна швидкість: 200 км/год;
  • Автономний пробіг: 980 км (190 від акумулятора і 790 від паливних елементів);
  • Дебют концепта: жовтень-листопад 2015 року, Токіо;
  • Серійна модель: втілення ідеї автомобіля для людей Z-покоління – народжених після 1995 року, що зростали з гаджетами в руках. Шоукар створений азійською дизайн-студією спеціально для авто шоу в Токіо.

Maybach Vision 6 / Cabriolet

  • Клас: люкс купе 2+2 / кабріолет;
  • Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;
  • Розгін до 100 км/год: < 4 секунд;
  • Максимальна швидкість: 250 км/год, обмежена електронікою;
  • Автономний пробіг: > 500 км (NEDC);
  • Дебют концепта: серпень 2016 року, Пеббл-Біч / серпень 2017 року, Пеббл-Біч;
  • Серійна модель: шоукар без конвеєрних перспектив, носій дизайну майбутнього дводверного автомобіля ультра-розкішного класу від Maybach.

Vision EQC (Generation EQ Concept)

  • Клас: кросовер;
  • Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 300 кВт (408 к.с.), акумулятор ємністю >70 кВт*год;
  • Автономний пробіг: 500 км;
  • Розгін до 100 км/год: < 5 секунд;
  • Дебют концепта: вересень 2016 року, Париж;
  • Серійна модель: став основою для серійного електричного кросовера Mercedes EQC 2020.

Vision Van

  • Клас: фургон;
  • Силова установка: електромотор на 75 (102 к.с.), ємність акумулятора невідома;
  • Автономний пробіг: 270 км;
  • Дебют концепта: вересень 2016 року, Франкфурт;
  • Серійна модель: носій технологій та дизайну майбутніх напівкомерційних та легких комерційних моделей марки.

E-Fuso Vision One

  • Клас: середньотонажна вантажівка;
  • Акумулятор: 300 кВт*год;
  • Автономний пробіг 350 км;
  • Дебют концепта: жовтень 2017;
  • Серійна модель: орієнтовно 2021 рік.

Vision Silver Arrow

  • Клас: одномісна трекова баркетта;
  • Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;
  • Розгін до 100 км/год: н/д;
  • Максимальна швидкість: н/д;
  • Автономний пробіг: > 400 км;
  • Дебют концепта: серпень 2018 року, Пеббл-Біч;
  • Серійна модель: шоукар, створений на честь Mercedes-Benz W 125 Silver Arrow 1937 року.

Vision Urbanetic

  • Клас: багатофункціональний транспортний модуль;
  • Силова установка: н/д;
  • Дебют концепта: вересень 2018 року, Копенгаген;
  • Серійна модель: візіонерський шоу-кар.

Vision EQS

  • Клас: люксовий електричний седан;
  • Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 476 к.с.; акумулятор ємністю 100 кВт*год;
  • Автономний пробіг: 700 км, швидкісна зарядка;
  • Розгін до 100 км/год: < 4,5 секунди;
  • Автопілот 3 рівня;
  • Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;
  • Серійна модель: ранній прототип електричного Mercedes S-Class, основа конвеєрної моделі EQS 2022.

Vision Simplex

  • Клас: родстер;
  • Силова установка: електрична, характеристики невідомі;
  • Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;
  • Серійна модель: шоукар, створений на честь історичної моделі Mercedes 35 PS 1901 року.

Vision smart EQ fortwo concept

  • Клас: субкомпактний електричний хетчбек;
  • Акумулятор: 30 кВт*год;
  • Автономний пробіг: н/д;
  • Автопілот 5 рівня;
  • Дебют концепта: серпень 2017 року, Франкфурт;
  • Серійна модель: концептуальний шоу-кар для демонстрації технологій.

Бонус: “нудні” концепти Vision

  • Vision S 500 Plug-in HYBRID (2009) – гібридна версія флагманського седана;
  • Vision GLK BLUETEC HYBRID (2008) – дизель-гібридна версія GLK;
  • Vision GLK FREESIDE (2008) – позашляхова версія GLK;
  • Vision GLK TOWNSIDE (2008) – міська версія GLK;
  • Vision GST (Grand Sport Tourer) 2002 – концепт Mercedes-Benz R-Class. Концепт Vision R (GST 2) 2004 року – перед серійна модель.
  • Vision B Compact Sports Tourer (2004) – концепт Mercedes-Benz B-Class.
  • Vision A 93 (1993) – концепт Mercedes-Benz A-Class.

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