Карл Бенц розпочав автомобільну історію у 1886 році з патентом № 37435 на Benz Motorwagen. А в новому тисячолітті Mercedes-Benz прагне винайти автомобіль заново. Концепти серії Vision вже протягом 20 років показують, як саме зміниться транспорт.
Концепт, позначений як Vision, вперше з’явився у Mercedes-Benz в 1993 році, однак систематично такі прототипи почали з’являтись з 1999-го. За 20 років компанія явила світу два десятка таких шоу-карів. Візіонерські концепти служать для демонстрації технологій та нового дизайну. Деякі з них вже встигли стати серійними машинами, а іншим ніколи й не судилось потрапити на конвеєр.
Vision SLR
- Клас: спорткар;
- Двигун: бензиновий V8 турбо, 5.5 л, 557 к.с.
- Розгін до 100 км/год: 4.2 секунди;
- Максимальна швидкість: 320 км/год;
- Дебют концепта: 1999 рік;
- Серійна модель: випускалась за 2004 по 2010 роки, як Mercedes-Benz SLR McLaren;
- Гальмівні диски з армованої вуглецевим волокном кераміки;
- Світлодіодна оптика, шасі з композитних волокон і алюмінію та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren, як і системи ESP та Brake Assist.
Vision CLA
- Клас: субкомпакт, родстер;
- Двигун: бензиновий, 1,9 л; 125 к.с., 180 Н*м;
- Розгін до 100 км/год: 7.9 секунди;
- Максимальна швидкість: 209 км/год;
- Дебют концепта: січень 2000 року;
- Світлодіодна оптика, та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren з 2004 року;
- Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz SLK-Class, пізніше SLC-Class.
Vision CLS
- Клас: чотиридверне спорт-купе;
- Двигун: дизельний, 3.0 л, твін-турбо V6; 261 к.с., 540 Н*м;
- Розгін до 100 км/год: 6.4 секунди;
- Максимальна швидкість: 250 км/год;
- Дебют концепта: 2003 рік;
- Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz CLS-Class.
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Vision Ener-G-Force
- Клас: позашляховик;
- Силова установка: чотири електричних мотор-колеса та водневі паливні елементи;
- Автономний пробіг: н/д;
- Дебют концепта: листопад 2012 року;
- Серійна модель: носій дизайну для спадкоємця G-Class, поява якого очікується в 2025 році, а також елементів дизайну сучасних кросоверів GL-серії.
AMG Vision Gran Turismo
- Клас: гран-турізмо
- Силова установка: AMG V8 бітурбо 6.2 л, 585 к.с., 800 Нм;
- Розгін до 100 км/год: невідомо;
- Максимальна швидкість: невідомо;
- Дебют концепта: листопад 2013, Лос-Анджелес;
- Серійна модель: за непідтвердженою інформацією компанія J&S Worldwide Holdings отримала від Daimler AG дозвіл на випуск 5 автомобілів на основі концепту – по два для клієнтів з Європи та Близького Сходу і один для замовник з США. Крім того, елементи дизайну концепту були використані в серійному Mercedes-AMG GT 2015 року.
Vision G-Code
- Клас: Sports Utility Coupé (SUC), крос-купе;
- Силова установка: два незалежні юніти – компактний турбомотор, який працює на водні, приводить у рух передню вісь, 2 електромотора на задній осі; продуктивність невідома;
- Дебют концепта: листопад 2014 року, Пекін;
- Серійна модель: носій образу азійських моделей купеподібних кросоверів субкомпактного класу. Використовуються такі стилістичні рішення як: купеподібна форма, компактні розміри та великі диски плюс високий кліренс, світлова фальш радіаторна решітка з інформаційними та емоційними сигналами, великий логотип з під світкою. Технічні особливості включають лазерну LED-оптику, 360-градусну камеру, цифрові дзеркала та гібридну силову установку.
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F 015 Luxury in Motion
- Клас: люксовий чотиримісний транспортник;
- Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором і парою електромоторів по 136 к.с. Сукупна потужність 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;
- Ємність акумулятора: 29 кВт*год;
- Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;
- Максимальна швидкість: 200 км/год;
- Автономний пробіг: 1100 км;
- Безпілотник 5 рівня;
- Дебют концепта: січень 2015 року, Лас-Вегас;
- Серійна модель: носій нових технологій без серійного майбутнього.
Vision Tokyo: Connected Lounge
- Клас: електричний мікро-вен;
- Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором (29 кВт*год) і 2 електромоторами по 136 к.с. Сукупна потужність установки складає 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;
- Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;
- Максимальна швидкість: 200 км/год;
- Автономний пробіг: 980 км (190 від акумулятора і 790 від паливних елементів);
- Дебют концепта: жовтень-листопад 2015 року, Токіо;
- Серійна модель: втілення ідеї автомобіля для людей Z-покоління – народжених після 1995 року, що зростали з гаджетами в руках. Шоукар створений азійською дизайн-студією спеціально для авто шоу в Токіо.
Maybach Vision 6 / Cabriolet
- Клас: люкс купе 2+2 / кабріолет;
- Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;
- Розгін до 100 км/год: < 4 секунд;
- Максимальна швидкість: 250 км/год, обмежена електронікою;
- Автономний пробіг: > 500 км (NEDC);
- Дебют концепта: серпень 2016 року, Пеббл-Біч / серпень 2017 року, Пеббл-Біч;
- Серійна модель: шоукар без конвеєрних перспектив, носій дизайну майбутнього дводверного автомобіля ультра-розкішного класу від Maybach.
Vision EQC (Generation EQ Concept)
- Клас: кросовер;
- Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 300 кВт (408 к.с.), акумулятор ємністю >70 кВт*год;
- Автономний пробіг: 500 км;
- Розгін до 100 км/год: < 5 секунд;
- Дебют концепта: вересень 2016 року, Париж;
- Серійна модель: став основою для серійного електричного кросовера Mercedes EQC 2020.
Vision Van
- Клас: фургон;
- Силова установка: електромотор на 75 (102 к.с.), ємність акумулятора невідома;
- Автономний пробіг: 270 км;
- Дебют концепта: вересень 2016 року, Франкфурт;
- Серійна модель: носій технологій та дизайну майбутніх напівкомерційних та легких комерційних моделей марки.
E-Fuso Vision One
- Клас: середньотонажна вантажівка;
- Акумулятор: 300 кВт*год;
- Автономний пробіг 350 км;
- Дебют концепта: жовтень 2017;
- Серійна модель: орієнтовно 2021 рік.
Vision Silver Arrow
- Клас: одномісна трекова баркетта;
- Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;
- Розгін до 100 км/год: н/д;
- Максимальна швидкість: н/д;
- Автономний пробіг: > 400 км;
- Дебют концепта: серпень 2018 року, Пеббл-Біч;
- Серійна модель: шоукар, створений на честь Mercedes-Benz W 125 Silver Arrow 1937 року.
Vision Urbanetic
- Клас: багатофункціональний транспортний модуль;
- Силова установка: н/д;
- Дебют концепта: вересень 2018 року, Копенгаген;
- Серійна модель: візіонерський шоу-кар.
Vision EQS
- Клас: люксовий електричний седан;
- Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 476 к.с.; акумулятор ємністю 100 кВт*год;
- Автономний пробіг: 700 км, швидкісна зарядка;
- Розгін до 100 км/год: < 4,5 секунди;
- Автопілот 3 рівня;
- Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;
- Серійна модель: ранній прототип електричного Mercedes S-Class, основа конвеєрної моделі EQS 2022.
Vision Simplex
- Клас: родстер;
- Силова установка: електрична, характеристики невідомі;
- Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;
- Серійна модель: шоукар, створений на честь історичної моделі Mercedes 35 PS 1901 року.
Vision smart EQ fortwo concept
- Клас: субкомпактний електричний хетчбек;
- Акумулятор: 30 кВт*год;
- Автономний пробіг: н/д;
- Автопілот 5 рівня;
- Дебют концепта: серпень 2017 року, Франкфурт;
- Серійна модель: концептуальний шоу-кар для демонстрації технологій.
Бонус: “нудні” концепти Vision
- Vision S 500 Plug-in HYBRID (2009) – гібридна версія флагманського седана;
- Vision GLK BLUETEC HYBRID (2008) – дизель-гібридна версія GLK;
- Vision GLK FREESIDE (2008) – позашляхова версія GLK;
- Vision GLK TOWNSIDE (2008) – міська версія GLK;
- Vision GST (Grand Sport Tourer) 2002 – концепт Mercedes-Benz R-Class. Концепт Vision R (GST 2) 2004 року – перед серійна модель.
- Vision B Compact Sports Tourer (2004) – концепт Mercedes-Benz B-Class.
- Vision A 93 (1993) – концепт Mercedes-Benz A-Class.
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