Карл Бенц розпочав автомобільну історію у 1886 році з патентом № 37435 на Benz Motorwagen. А в новому тисячолітті Mercedes-Benz прагне винайти автомобіль заново. Концепти серії Vision вже протягом 20 років показують, як саме зміниться транспорт.

Концепт, позначений як Vision, вперше з’явився у Mercedes-Benz в 1993 році, однак систематично такі прототипи почали з’являтись з 1999-го. За 20 років компанія явила світу два десятка таких шоу-карів. Візіонерські концепти служать для демонстрації технологій та нового дизайну. Деякі з них вже встигли стати серійними машинами, а іншим ніколи й не судилось потрапити на конвеєр.

Vision SLR

Клас: спорткар;

Двигун: бензиновий V8 турбо, 5.5 л, 557 к.с.

Розгін до 100 км/год: 4.2 секунди;

Максимальна швидкість: 320 км/год;

Дебют концепта: 1999 рік;

Серійна модель: випускалась за 2004 по 2010 роки, як Mercedes-Benz SLR McLaren;

Гальмівні диски з армованої вуглецевим волокном кераміки;

Світлодіодна оптика, шасі з композитних волокон і алюмінію та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren, як і системи ESP та Brake Assist.

Vision CLA

Клас: субкомпакт, родстер;

Двигун: бензиновий, 1,9 л; 125 к.с., 180 Н*м;

Розгін до 100 км/год: 7.9 секунди;

Максимальна швидкість: 209 км/год;

Дебют концепта: січень 2000 року;

Світлодіодна оптика, та ковшоподібні сидіння з вуглепластика стали серійним обладнанням для Mercedes-Benz SLR McLaren з 2004 року;

Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz SLK-Class, пізніше SLC-Class.

Vision CLS

Клас: чотиридверне спорт-купе;

Двигун: дизельний, 3.0 л, твін-турбо V6; 261 к.с., 540 Н*м;

Розгін до 100 км/год: 6.4 секунди;

Максимальна швидкість: 250 км/год;

Дебют концепта: 2003 рік;

Серійна модель: випускається серійно з 2004 року, як Mercedes-Benz CLS-Class.

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Vision Ener-G-Force

Клас: позашляховик;

Силова установка: чотири електричних мотор-колеса та водневі паливні елементи;

Автономний пробіг: н/д;

Дебют концепта: листопад 2012 року;

Серійна модель: носій дизайну для спадкоємця G-Class, поява якого очікується в 2025 році, а також елементів дизайну сучасних кросоверів GL-серії.

AMG Vision Gran Turismo

Клас: гран-турізмо

Силова установка: AMG V8 бітурбо 6.2 л, 585 к.с., 800 Нм;

Розгін до 100 км/год: невідомо;

Максимальна швидкість: невідомо;

Дебют концепта: листопад 2013, Лос-Анджелес;

Серійна модель: за непідтвердженою інформацією компанія J&S Worldwide Holdings отримала від Daimler AG дозвіл на випуск 5 автомобілів на основі концепту – по два для клієнтів з Європи та Близького Сходу і один для замовник з США. Крім того, елементи дизайну концепту були використані в серійному Mercedes-AMG GT 2015 року.

Vision G-Code

Клас: Sports Utility Coupé (SUC), крос-купе;

Силова установка: два незалежні юніти – компактний турбомотор, який працює на водні, приводить у рух передню вісь, 2 електромотора на задній осі; продуктивність невідома;

Дебют концепта: листопад 2014 року, Пекін;

Серійна модель: носій образу азійських моделей купеподібних кросоверів субкомпактного класу. Використовуються такі стилістичні рішення як: купеподібна форма, компактні розміри та великі диски плюс високий кліренс, світлова фальш радіаторна решітка з інформаційними та емоційними сигналами, великий логотип з під світкою. Технічні особливості включають лазерну LED-оптику, 360-градусну камеру, цифрові дзеркала та гібридну силову установку.

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F 015 Luxury in Motion

Клас: люксовий чотиримісний транспортник;

Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором і парою електромоторів по 136 к.с. Сукупна потужність 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;

Ємність акумулятора: 29 кВт*год;

Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;

Максимальна швидкість: 200 км/год;

Автономний пробіг: 1100 км;

Безпілотник 5 рівня;

Дебют концепта: січень 2015 року, Лас-Вегас;

Серійна модель: носій нових технологій без серійного майбутнього.

Vision Tokyo: Connected Lounge

Клас: електричний мікро-вен;

Силова установка: F-CELL PLUG-IN HYBRID – електро-гібрид з водневим генератором та акумулятором (29 кВт*год) і 2 електромоторами по 136 к.с. Сукупна потужність установки складає 163 к.с., пікова сукупна потужність – 272 к.с.;

Розгін до 100 км/год: 6.7 секунди;

Максимальна швидкість: 200 км/год;

Автономний пробіг: 980 км (190 від акумулятора і 790 від паливних елементів);

Дебют концепта: жовтень-листопад 2015 року, Токіо;

Серійна модель: втілення ідеї автомобіля для людей Z-покоління – народжених після 1995 року, що зростали з гаджетами в руках. Шоукар створений азійською дизайн-студією спеціально для авто шоу в Токіо.

Maybach Vision 6 / Cabriolet

Клас: люкс купе 2+2 / кабріолет;

Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;

Розгін до 100 км/год: < 4 секунд;

Максимальна швидкість: 250 км/год, обмежена електронікою;

Автономний пробіг: > 500 км (NEDC);

Дебют концепта: серпень 2016 року, Пеббл-Біч / серпень 2017 року, Пеббл-Біч;

Серійна модель: шоукар без конвеєрних перспектив, носій дизайну майбутнього дводверного автомобіля ультра-розкішного класу від Maybach.

Vision EQC (Generation EQ Concept)

Клас: кросовер;

Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 300 кВт (408 к.с.), акумулятор ємністю >70 кВт*год;

Автономний пробіг: 500 км;

Розгін до 100 км/год: < 5 секунд;

Дебют концепта: вересень 2016 року, Париж;

Серійна модель: став основою для серійного електричного кросовера Mercedes EQC 2020.

Клас: фургон;

Силова установка: електромотор на 75 (102 к.с.), ємність акумулятора невідома;

Автономний пробіг: 270 км;

Дебют концепта: вересень 2016 року, Франкфурт;

Серійна модель: носій технологій та дизайну майбутніх напівкомерційних та легких комерційних моделей марки.

E-Fuso Vision One

Клас: середньотонажна вантажівка;

Акумулятор: 300 кВт*год;

Автономний пробіг 350 км;

Дебют концепта: жовтень 2017;

Серійна модель: орієнтовно 2021 рік.

Клас: одномісна трекова баркетта;

Силова установка: 4 синхронні електромотори загальною продуктивністю у 550 кВт (748 к.с.); акумулятор ємністю 80 кВт*год;

Розгін до 100 км/год: н/д;

Максимальна швидкість: н/д;

Автономний пробіг: > 400 км;

Дебют концепта: серпень 2018 року, Пеббл-Біч;

Серійна модель: шоукар, створений на честь Mercedes-Benz W 125 Silver Arrow 1937 року.

Клас: багатофункціональний транспортний модуль;

Силова установка: н/д;

Дебют концепта: вересень 2018 року, Копенгаген;

Серійна модель: візіонерський шоу-кар.

Клас: люксовий електричний седан;

Силова установка: 2 електромотори загальною потужністю у 476 к.с.; акумулятор ємністю 100 кВт*год;

Автономний пробіг: 700 км, швидкісна зарядка;

Розгін до 100 км/год: < 4,5 секунди;

Автопілот 3 рівня;

Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;

Серійна модель: ранній прототип електричного Mercedes S-Class, основа конвеєрної моделі EQS 2022.

Клас: родстер;

Силова установка: електрична, характеристики невідомі;

Дебют концепта: вересень 2019 року, Франкфурт;

Серійна модель: шоукар, створений на честь історичної моделі Mercedes 35 PS 1901 року.

Vision smart EQ fortwo concept

Клас: субкомпактний електричний хетчбек;

Акумулятор: 30 кВт*год;

Автономний пробіг: н/д;

Автопілот 5 рівня;

Дебют концепта: серпень 2017 року, Франкфурт;

Серійна модель: концептуальний шоу-кар для демонстрації технологій.

Бонус: “нудні” концепти Vision

Vision S 500 Plug-in HYBRID (2009) – гібридна версія флагманського седана;

Vision GLK BLUETEC HYBRID (2008) – дизель-гібридна версія GLK;

Vision GLK FREESIDE (2008) – позашляхова версія GLK;

Vision GLK TOWNSIDE (2008) – міська версія GLK;

Vision GST (Grand Sport Tourer) 2002 – концепт Mercedes-Benz R-Class. Концепт Vision R (GST 2) 2004 року – перед серійна модель.

Vision B Compact Sports Tourer (2004) – концепт Mercedes-Benz B-Class.

Vision A 93 (1993) – концепт Mercedes-Benz A-Class.

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