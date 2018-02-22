Англомовне позначення кросоверів - Sport Utility Vehicle. Новий паркетник від Cupra має повне право називатись саме так.

У мережу потрапили шпигунські зображення “гарячої” версії кросовера Ateca, що вийде у світ під маркою Cupra. Фото було опубліковане на сторінці MQB-Coding у Фейсбук.

Модель має відмінні від звичайного Ateca бампери, решітку радіатора та шильди. Також на фото помітне “затемнення” деяких деталей – Ateca Cupra має чорні дзеркала та чорну окантовку навколо вікон. У задній частині автомобіля помітні здвоєні патрубки вихлопної системи.

Достовірної інформації від виробника поки що неає, але очікується, що новинка буде використовувати той же турбований 2-літровий двигун, що приводить у рух Leon Cupra. У хетчбеку він продукує 300 к.с. та 380 Нм крутного моменту.



Разом з Cupra Ibiza новий Ateca Cupra буде представлений офіційно цього тижня. Також очікується, що обидві моделі з'являться на Женевському автосалоні.

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