Зимові шиповані шини краще інших протистоять ковзанню на льоду і снігу. Але існує кілька міфів про них, якими лякають новачків-автомобілістів.

Випадання кількох шипів призводить до дисбалансу шини

Якщо тільки мова йде про шини, які шиповані кустарним чином. Якщо ж говорити про заводське шипування, то, по-перше, комп'ютерне моделювання дає можливість прорахувати оптимальне розташування кожного шипа, а сучасні технології дозволяють зміцнити його так добре, що випадання практично виключається, впевнені в компанії Nokian Tyres. А по-друге, шип важить близько одного грама, так що навіть якщо шина втратить кілька розташованих поруч шипів, це не створить проблем для його збалансованості та стійкості автомобіля.

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Зимові шини підвищують витрату палива

Витрата пального залежить від опору коченню шини: чим нижче рівень, тим менше палива спалюється. Цей принцип можна застосувати не тільки до літніх покришок, він абсолютно справедливий і стосовно зимових шин. Адже за рахунок оптимізованої конструкції і збалансованого екологічного складу гумової суміші сучасні високоякісні зимові шини мають низький опір коченню.

Інша справа, що при мінусовій температурі повітря неминуча додаткова витрата палива на прогрів двигуна. І в разі пробуксовки коліс в снігу і на льоду, коли двигун працює в інтенсивнішому режимі, витрата палива теж вища. А оскільки подібні ситуації взимку не рідкість, автомобілістам доводиться дещо частіше заїжджати на заправку, ніж навесні або влітку.

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Зимові шини зменшують комфорт водіння

Це не відповідає дійсності. Більше 80 років тому фіни створили перші зимові шини якраз для того, щоб водіям було не тільки безпечно, але і комфортно на слизьких і засніжених дорогах. В наші дні комфорт і безпека за кермом теж йдуть у зв'язці. Погодні особливості в Україні такі, що для комфортного водіння зимові шини повинні забезпечувати однаково надійне зчеплення з дорожнім покриттям і в сильний мороз, і на відлигу. Завдяки підвищеному вмісту натурального каучуку і ріпакової олії в складі гумової суміші протектора сучасні шини при будь-яких температурах зберігають еластичність та демонструють хороше зчеплення, зводячи до мінімуму ймовірність заносів й ковзання.

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На асфальті шипи тупляться

Стосовно високотехнологічних шипованих шин це чиста вигадка. Структура, гумова суміш і дизайн протектора у таких шинах розроблені під певну кількість і форму шипів. За рахунок цього навантаження на шипи розподіляється рівномірно, що запобігає їх затупленнню.

Таким чином, багато відомих міфів не мають нічого спільного з дійсністю. Слід підкреслити, що в мінливих умовах української зими впевненість і спокій за кермом багато в чому залежать від якості встановлених на автомобілі шин. Тому при їх виборі логічно керуватися достовірною інформацією, наприклад результатами незалежних порівняльних тестів, а не міфами.

Нагадаємо, що нещодавно експерти Auto24 розповіли, чим очистити машину від снігу.