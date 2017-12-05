Зима вже настала, однак замість снігу на водіїв очікує ожеледь та ожеледиця. Згадаємо основні зимові прийоми водіння.

Плавно, повільно і заздалегідь – ось коротка відповідь на питання, як їздити по слизькій дорозі. Це три кити, на яких в принципі потрібно будувати стратегію безпечної зимової їзди. Але оскільки головною відмінністю зими від літа для водія є коефіцієнт зчеплення шин з дорогою, ми говоримо саме про це.

1. Все робимо плавно

Все потрібно робити плавно: повертати кермо, натискати і відпускати педалі. В іншому випадку різка зміна значень і векторів сил, прикладених до коліс, призведе до втрати зчеплення шин зі слизькою поверхнею.

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2. Рушаємо з місця

Перш, ніж рушити з місця на зледенілій дорозі, ще раз зіставте стан покриття і майбутній маршрут. Оцініть свої сили, вирішуючи, як їздити по слизькій дорозі і їздити взагалі – можливо, варто відкласти початок поїздки на півдня, адже через кілька годин крига може розтанути сама або її приберуть комунальні служби.

Якщо ви впевнені в собі і вирішили їхати, сконцентруйтеся, не включайте в салоні музику, попросіть пасажирів помовчати, поставте вентилятор обігрівача на тихі оберти. Тому що вам буде важливо чути, чи не порушена звична залежність між оборотами двигуна та швидкістю руху машини. Коли колеса буксують, двигун крутиться швидше, а машина при цьому рухається повільніше або зовсім стоїть.

При рушанні відпускайте зчеплення максимально повільно, а обороти двигуна тримайте максимально низькими – це називається рушати в натяжку. Якщо колеса буксують і почати рух не виходить, спробуйте рушати з другої передачі. Якщо у вас автоматична коробка передач, увімкніть зимовий режим трансмісії (за наявності), або в ручному режимі рушайте з другої передачі – більшість автоматичних трансмісій це дозволяє.

3. Швидкість руху

Швидкість руху повинна бути по можливості максимально низькою – це ще одна відповідь на питання, як їздити по слизькій дорозі. Не орієнтуйтеся на інших водіїв, які їдуть набагато швидше за вас: вони можуть не усвідомлювати, що роблять, у них можуть бути спортивний досвід зимової їзди, шиповані шини, дорога страхівка, схильність до суїциду і що завгодно. А ви повинні спиратися тільки на свій досвід і свої відчуття. Обов'язково пристібайтеся ременем безпеки, сигнали повороту подавайте заздалегідь, щоб інші учасники руху мали час на слизькій дорозі скорегувати свої дії.

4. Гальмування на льоді

Кожне гальмування бажано передбачити завчасно. Для безпечного гальмування тримайте збільшену, ніж зазвичай, дистанцію, особливо при наближенні до перехрестя. Прогнозуйте сигнал світлофора, на який ви під'їдете до перехрестя. Якщо дозволяє ситуація, гальмуйте двигуном, відпускаючи акселератор при включеній передачі. Зазвичай гальмування двигуном виходить більш плавним, ніж робочими гальмами. Але майте на увазі, що через різке поводження зі зчепленням або невиправдано низьку передачу гальмування двигуном також може викликати юз, знос або занос автомобіля.

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5. Поворот на льоді

Якщо дорога блищить, як скло, намагайтеся проходити повороти по максимально великому радіусу. Завчасно вибудовуйте траєкторію так, щоб вже на дузі в якийсь момент не доводилося поспіхом докручувати кермо. Роботу педаллю гальма в поворотах потрібно виключити: гальмування на кривій гарантовано призведе до найнеприємнішого – зносу передньої осі. Ще одна умова непростого завдання, як їздити по слизькій дорозі – жодного руху накатом, передача має бути включена постійно.

Поздовжні колії в шарі льоду або укоченого снігу, подібно до рейок, допомагають тримати машину на курсі, але виїжджати з них перед поворотом потрібно без зупинки, з ходу. І взагалі, при зупинці остерігайтеся потрапити колесами в лунки або поперечні крижані колії – щоб вибратися з них, може знадобитися стороння допомога.

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