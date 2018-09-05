Данні опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" свідчать про значні прогалини в українському митному законодавстві що до вживаних автомобілів. Більшість опитаних висловились за зменшення податкового та регуляторного навантаження.

У питанні підтримки вимоги дотримання екологічного стандарту Євро-5 для всiх iмпортованих з-за кордону автомобiлiв і відповідно повної заборони на ввезення в Україну iмпортних авто, що виготовленi ранiше 2008/2009 року, думки респондентів розділилися. 34% за те, щоб заборонити імпорт авто старших 10 років, натомість, 47% – проти такого рішення. Ще 19% – не визначилися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

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За дозвіл ввезення старих авто частіше за інших виступали молодші респонденти, а також ті, хто вже має, або збирається мати авто на європейських номерах.

62% вважають, що потрібно зменшити податки і зробити доступнішими імпортні автомобілі. 14% проти зменшення податків, оскільки це вплине на надходження до державного бюджету. Для 15% питання оподаткування ввезення автомобілів не є актуальним. Знову ж таки, за зниження податків частіше виступають молодші та більш забезпечені респонденти, ті, хто мають у власності машини, або ж збираються придбати авто на європейській реєстрації.

50% опитаних вважають, що оптимальним варіантом вирішення проблеми великої кількості нерозмитнених автомобілів на європейських номерах є дозволити розмитнити їх, але зменшити для них податки. 12% вважають, що їх потрібно дозволити легалізувати, але за діючими тарифами на розмитнення. 14% виступають за те, що їх потрібно узаконити взагалі без розмитнення. Лише 4% за те, що залишити ситуацію статус-кво. Стільки ж виступають за повну заборону і конфіскацію “євроблях”.

Підтримка ідеї офіційної легалізації із сплатою митних зборів (зменшених, чи діючих) переважає в усіх регіональних, вікових та майнових групах. Навіть дві третини тих, хто вже має авто на єврореєстрації, або збирається його придбати, підтримують такий шлях вирішення цього питання. Водночас, у цих же ж групах відносно більше й тих, хто виступає за повну митну аміністію ”євроблях” (від чверті до третини). Серед тих, хто має авто на українській реєстрації, або ж збирається його придбати, підтримка такого шляху вирішення питання значно менша.

Довідка:

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 20 липня - 3 серпня 2018 р.