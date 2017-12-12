Англійське тюнінгове ательє Kahn Design, відоме своїми неабиякими проектами, готує до виробництва 6-колісний повнопривідний Defender. Прем'єра новинки запланована на березень наступного року.

Новинка отримає кузов ландо, головною особливістю якого є складний м'який дах в задній частині. Головним конкурентом тюнінгованого Defender називають Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

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Варто відзначити, що Defender більший за свого німецького «візаві», адже позашляховик від Maybach має всього дві провідні осі проти трьох у "англійця". Також модель англійського тюнінгового ательє відрізняється більш грубою зовнішністю завдяки чорному забарвленню і прикрученими болтами кузовним панелям.

Під капотом новинки, яка отримала ім'я Flying Huntsman 110 6x6, встановлений 8-циліндровий агрегат LS3 об'ємом 6.2 літра, здатний розвивати 500 к.с. На позашляховик встановлені гальма оригінальної конструкції і унікальна підвіска. Ширина кузова збільшилася на 15 см.

Поки що це всі відомі подробиці про новинку, в найближчі місяці Kahn пообіцяв розкрити більше деталей. Презентація позашляховика, найімовірніше, відбудеться в березні на Женевському автосалоні 2018.