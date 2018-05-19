На столичному ВДНГ 6-9 червня відбудеться "АГРО АВТО ШОУ" – автомобільний фестиваль у стилі кантрі.

В рамках найбільшої у Східній Європі аграрної виставки "АГРО-2018" в столиці пройде автомобільний фестиваль "АГРО АВТО ШОУ". Ця подія об’єднає в собі показ останніх новинок українського авторинку, тест-драйв легкових моделей та позашляховиків, а також яскраву шоу-програму в стилі кантрі.

В експозиції нових авто братимуть участь найбільш популярні в Україні бренди – Citroen, Fiat, Ford, Haval, Hyundai, Jeep, Mazda, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Skoda, Subaru, Suzuki, Volkswagen та інші. Вони покажуть актуальні моделі та новинки, які нещодавно вийшли на вітчизняний ринок.

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Всі відвідувачі АГРО АВТО ШОУ матимуть змогу провести тест-драйв на спеціально облаштованих ділянках - офф-роад полігоні та асфальтовій трасі на території парку ВДНГ.

Випробування будуть непростими, адже на трасі передбачені швидкісна змійка, а для позашляховиків – перешкоди "схил-підйом" під кутами 30 та 25 градусів, подолання "колоди", проїзд ділянок з ямами та косогорами під кутом 30 градусів.

Незабутні враження гарантовані!

Гарний настрій під час свята підтримуватиме жива музика від найкращих кавер-гуртів. Спеціальний гість - найпрогресивніший оркестр Східної Європи Eclectic Sound Orchestra. Щоб відчути себе на справжньому ковбойському святі, на "АВТО АГРО ШОУ" будуть проводитись ковбойські атракціони, катання на конях, BBQ та багато іншого.

Приходьте 6-9 червня на столичне ВДНГ і ви побачите багато цікавого та відчуєте массу позитивних емоцій. Вхід безкоштовний!

Попередній запис на тест-драйв відкритий на сайті АГРО АВТО ШОУ.