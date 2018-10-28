Програма "Зупини Лося" провела рейд в урядовому кварталі Києва.

Група активістів, які виступають за наведення порядку на дорогах Києва з паркуванням, провела рейд на вулиці Грушевського та під Верховною Радою та Кабміном.

На автомобілі, які стояли з порушенням Правил дорожнього руху, активісти клеїли наліпки "Обережно: Лось на дорозі". Багатьом депутатам робили зауваження про те, що їх водії паркуються не за правилами. Як реагували нардепи, чиновники, водії та охоронці слуг народу – дивіться у свіжому випуску програми "Зупини Лося №5".

Нагадаємо, що в Україні діють нові правила паркування.