Місця для людей з інвалідністю знаходяться ближче до входу в магазини. Окрім того, вони на метр ширші за звичайні паркомісця. Може саме тому на таких місцях часто зупиняються здорові люди, які кудись спішать. Черговий рейд активістів "Зупини Лося" стосувався саме проблем таких парковки. Він проходив поблизу одного з супермаркетів.

Як правило, ці порушники вирішили — місць для людей з інвалідністю... забагато, тому вони нікому не заважають. Виходить, можна їздити і на червоне світло, по зустрічці, тротуаром чи смугою для громадського транспорту, якщо сам вирішив, що нікому не заважаєш?

На жаль, серед порушників опинився і легендарний гравець київського Динамо Володимир Веремєєв. А ще — активісти натрапили на справжнього хама, який хотів наїхати на нашого оператора!

Нагадаємо, що штраф за стоянку на місцях для людей з інвалідністю становить 1020 – 1700 грн.