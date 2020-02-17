Що правда, німецькі активісти діють не так як українські. Вони використовують законні методи і цього разу зупинили процес будівництва заводу через суд.

Суд у Німеччині вже ухвалив зупинити вирубку лісу на місці будівництва заводу Tesla під Берліном.

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Перед початком будівництва в Німеччині заводу з виробництва електромобілів Tesla вирішила вирубати близько 300 га лісу, що викликало невдоволення серед місцевого населення. Активісти "Зеленої ліги" подали позов до суду.

У Німеччині вищий адміністративний суд Берліна і Бранденбурга 15 лютого ухвалив тимчасово призупинити роботи по вирубці дерев в околицях Берліна, де американський виробник електромобілів Tesla має намір побудувати свій перший завод Gigafactory. Про це повідомляє "Німецька хвиля". Позов був поданий активістами федерального екологічного союзу "Зелена ліга".

Згідно з рішенням суду, заборона буде діяти до тих пір, поки не буде прийнято рішення по скарзі "Зеленої ліги" на постанову адміністративного суду Франкфурта-на-Одері від 14 лютого. Останній дав дозвіл на розчистку ділянки для будівництва.

Завод Tesla в 40 км від Берліна мав запрацювати з літа 2021 року. Згідно з планами компанії, там повинно випускатися близько 150 тис. Машин Tesla Model 3 і Model Y в рік. У перспективі обсяг виробництва повинен збільшитися до 500 тис. Авто в рік.

Перед початком будівництва Gigafactory Tesla вирішила вирубати близько 300 га лісу, що викликало невдоволення серед місцевого населення.

Перший закордонний завод Tesla запустила в Шанхаї, де почала виробництво електромобіля Model 3. У липні 2018 року стало відомо, що Tesla веде переговори з владою Німеччини і Нідерландів про будівництво свого першого заводу в Європі.

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