Відомий український боксер-професіонал, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик каже, що його дратують люди, які не використовують "поворотники" при маневруванні.

Олександр Усик розповів про поведінку українських водіїв і поділився міжнародним досвідом. Боксера дратують люди, які не використовують вказівники поворотів при перестроюванні. "У Греції за такі дії згідно із законом можна вийти і "дати по морді" тому, хто не використовує "поворотники"" говорить Олександр Усик.

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На запитання ведучого чи робить так само боксер, Олександр Усик відповів, що намагається себе стримувати. "Я відразу починаю включати контроль і відпускати ситуацію. Навіщо "пінитися" або нервувати?" каже боксер. "Якщо я сам десь зробив якісь неправильні дії, я відкрию вікно, вибачусь, або "аварійкою" моргну" говорить Усик.