Автомобильное творчество иногда приводит к очень курьезным результатам. Пример тому один автомобиль, сделанный из двух передних частей Toyota Limbo.

Опытный механик из Индонезии создал из двух Toyota Limbo один очень забавный автомобиль. Ним можно рулить с любой стороны и двигаться как вперед, так и назад с одинаковым успехом. Кроме того, возможность поворота колес на обеих осях сильно расширяет способности к маневрированию.

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