За його словами, за три роки в Україні буде побудовано дві тисячі нових розв’язок, острівців безпеки пішохідних переходів.

На засідання Кабінету міністрів щодо покращення безпеки дорожнього руху Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман озвучив грандіозні плани спорудження об’єктів інфраструктури.

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На засіданні Кабінету Міністрів.

"Обговорюємо питання безпеки дорожнього руху і даємо старт реалізації трирічної програми "500-500-1000", яка передбачає плани з будівництва 500 нових кільцевих розв’язок, 500 острівців безпеки та 1000 пішохідних переходів. – написав Володимир Гройсман на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Відтепер будуємо дороги і закладаємо в проекти цілі безпекові комплекси - з інформаційною системою відеоспостереження і реагування. Залучаємо кращий світовий досвід і напрацювання вітчизняних фахівців. За моєю пропозицією, створюємо Координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху, а також працюємо над необхідними нормативними рішеннями. Дороги України будуть якісними та безпечними".

Нагадаємо, що максимальну швидкість в населених пунктах зменшили до 50 км/год.