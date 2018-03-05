Один з найпопулярніших у світі сервісів для пасажирських перевезень Uber запустив нову програму для доставки громадян до медичних закладів.

Основна відмінність між звичайними послугами Uber та програмою Uber Health полягає в тому, що поїздки можуть бути заплановані заздалегідь до 30 днів. Також пацієнтам, які використовують його, не потрібен додаток для смартфонів, оскільки планування можна здійснювати за допомогою текстового повідомлення або прямого дзвінка на стаціонарній або мобільний телефон.

Убер стверджує, що бета-версія служби в даний час використовується понад 100 медичними організаціями в США, включаючи лікарні, клініки, реабілітаційні центри, госпіталі, будинки для догляду за літніми людьми та центри фізіотерапії.

"Ми представляємо Uber Health як спосіб співпрацювати з організаціями охорони здоров'я для забезпечення надійного і зручного транспортування пацієнтів. Панель приладів дозволяє фахівцям охорони здоров'я замовляти поїздки для пацієнтів, які зможуть прибувати в лікарні і отримувати необхідну допомогу", – йдеться офіційному повідомленні.

Так, пацієнти і медичні заклади зможуть викликати транспортний засіб на поточний час або планувати поїздки завчасно. Оплату поїздки будуть покривати страхові виплати, її включать у вартість медичного обслуговування. У Uber пояснили, що мета нового сервісу – знизити число зірваних через проблеми з транспортом візитів до лікарів.

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