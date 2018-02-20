Заводський тюнінг, здається, ще ніколи не був настільки шаленим. Американська компанія вже розпочала продажі "зарядженої" версії Camaro. Усього буде випущено 25 таких автомобілів.

Specialty Vehicle Engineering розкрили інформацію про Yenko/SC Stage II Camaro 2018. Інженери довели потужність двигуна LT1 V8 до вражаючих 1000 кінських сил.

Основою для тюнінгу став Camaro SS 1LE, йдеться у повідомленні видання Сarscoops. Модель має унікальний зовнішній вигляд, що включає капот з вуглецевого волокна, спеціальну графіку та 20-дюймові колісні диски диски з шинами Michelin Pilot Sport 4S. Всередині зміни менш помітні – спортивні сидіння Recaro, спеціальні дверні пластини та вишиті передні килимки для підлоги.

Але головні перевтілення приховані під капотом, де встановлено потужний двигун LT1 V8, так званий Small Block, об’єм якого збільшили з 6.2 до 6.8 літрів. Окрім того, мотор також отримав компресор (суперчарджер), новий колінвалом, збільшені впускні та випускні клапани, а також ковані алюмінієві поршні, зазнала модифікації і паливна система, яку обладнали новими форсунками. Завдяки цим змінам, двигун збільшив свою продуктивність до 1000 к.с. та 1185 Нм крутного моменту. Це означає, що YENKO/SC Stage II більш ніж вдвічі потужніший за звичайний Camaro SS з 6.2-літровим V8, що розвиває 455 к.с. та 616 Нм крутного моменту. Двигун працює у парі з механічною коробкою передач.

Шалене купе оснащується фірмовою системою управління підвіскою Magnetic Ride Control, електронним дифференціалом, а також спортивними компонентами ходової частини зі спеціальними налаштуваннями, здатними витримати понаднормові навантаження. Також у числі нових компонентів Yenko Stage II більш продуктивна система охолодження та гальмівна система Brembo.

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