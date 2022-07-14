Чиновники можуть розпочати чергове розслідування щодо ціноутворення на автозаправках.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) може розпочати дослідження, що стосуватиметься ціноутворення на автозаправних станціях. Про це в своїй авторській колонці для "Цензор. НЕТ" повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

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"Оскільки до комітету надійшло ще й чимало скарг на завищені, як стверджують скаржники, роздрібні ціни на АЗС, не виключаю, що після завершення цього дослідження (дефіциту пального) стартує нове, що стосуватиметься ціноутворення", – зазначила вона.

Зі слів Піщанської, наразі АМКУ проводить дослідження причин нинішнього дефіциту пального. Зокрема вивчається поведінка гравців у період виникнення дефіциту і їхні дії щодо ресурсного наповнення пальним АЗС, ймовірні проблеми під час закупівлі пального за кордоном, кількість наявного залишку пального у резервуарах АЗС, питання гуртової реалізації нафтопродуктів у межах групи найбільших операторів ринку та за її межами тощо.

"Отримана на цей час інформація частково підтверджує, що на ситуацію вплинула зруйнована інфраструктура галузі, розірвані логістичні ланцюги й навіть брак бензовозів. Також ми бачимо, що постачання пального на момент початку кризи скоротилося, хоч і не зупинилося повністю", — повідомила голова АМКУ.

Вона зазначила, що співвідношення обсягів імпорту палив за 5 місяців 2021 року відносно 5 місяців 2022 року було від’ємним (бензину марки А-92 у 2022 році завезено в Україну на 36 % відсотків менше, ніж у 2021 році, бензину марки А-95 — на 27 % менше, бензину марки А-98 — на 64 % менше, дизельного пального — на 15 % менше й СВГ — на 53 % менше).

"Так, держава втратила майже 100% джерел наповнення ринку пального, оскільки до запровадження воєнного стану ми у більшості купували його в Білорусі й у Російській Федерації. Та все зазначене мною вище не означає, що ми автоматично виключаємо можливість існування й інших, суб’єктивних чинників, які могли "поглибити" паливну кризу", — каже вона.

З її слів, якщо під час дослідження АМКУ виявить ознаки того, що окремі суб’єкти господарювання могли у неконкурентний спосіб скористатися складною ситуацією на ринку для досягнення власних економічних переваг чи зисків, буде вжито заходів відповідно до законодавства.