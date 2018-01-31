Викрадені апельсини перевозились безпосередньо у салонах звичайних легкових авто, а їх походження зловмисники пояснили просто: на дорозі знайшли

Іспанська поліція з міста Севілья затримала п'ятьох місцевих жителів за підозрою у крадіжці чотирьох тонн апельсинів. Фрукти було викрадено з вантажного корабля, пришвартованого в порту Севільї. Зловмисники не вигадали нічого кращого, ніж наповнити цитрусовими власні легкові автомобілі. Організованою групою з чотирьох машин вони рухались трасою, коли їх і заскочили правоохоронці.

Цікаво, що Іспанія є найбільшим виробником апельсинів у Європі, отже цей фрукт тут досить дешевий

Про зникнення апельсинів поліцію повідомила команда пограбованого транспортного судна. Невдовзі, після отримання інформації, копи, що патрулювали вулиці неподалік від місця події, помітили конвой з трьох автомобілів: седана Suzuki, невеликого універсала та мінівена. Після нетривалого переслідування машини вдалося зупинити.

Усередині автомобілів правоохоронці виявили чотири тонни фруктів, які, за словами водіїв та пасажирів, вони підбирали з землі, поки їхали.

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