Американська компанія за останні кілька місяців значно збільшила кількість автомобілів що мають дозвіл на тестування систем автономного водіння.

Департамент автомобільних транспортних засобів Каліфорнії повідомляє, що компанія Apple зараз має дозвіл на перевірку 45 самохідних транспортних засобів на дорогах загального користування в штаті. Кілька місяців назад компанія мала всього 27 таких дозволів.

Як підкреслює Financial Time, кількість дозволів Apple говорить не тільки про те, що в останні місяці компанія розширює свої технології тестування автономних транспортних засобів, розширюючи свій автопарк, але й про більш стрімке ніж у конкурентів просування в цій галузі.

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Для порівняння, в штаті Каліфорнія Tesla має 39 дозволів, а Uber всього 29 дозволів. Крім того відомо, що Tesla не проводила ніяких випробувань в Каліфорнії з листопада 2016 року. Втім Tesla і Uber також тестують автомобілі і в інших штатах, тоді як Apple головним чином концентрується на дорогах Каліфорнії.

