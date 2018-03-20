Принаймні, законодавче поле для такого виробництва може бути закладене найближчим часом. Законотворці пропонують звільнити від податків цілу галузь.

В Верховній Раді зареєстровано одразу два законопроекти, які передбачають ряд пільг для виробників електромобілів та суміжних галузей.

Перший з них, під реєстраційним номером 8159, пропонує звільнити від оподаткування прибуток підприємств добувної промисловості, отриманий від реалізації літію власного видобутку.

Також пропонується звільнити від податків на прибуток підприємства електротехнічної промисловості, які отримали його від реалізації літій-іонних та літій-полімерних акумуляторів власного виробництва, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Крім того, документ передбачає звільнення від оподаткування підприємств, що отримують дохід від реалізації зарядних пристроїв для електромобілів та займаються реалізацією електричних транспортних засобів. Всі вищезгадані пільги пропонується вести тимчасово, до 31 грудня 2032 року.

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Інший законопроект, з реєстраційним номером 8160, пропонує законодавцям тимчасово, до 31 грудня 2028 року, звільнити від оподаткування акцизом операції із ввезення на територію України кузовів для виробництва електромобілів.

Крім того, пропонується звільнити від податків усі товари, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва електромобілів.

А от про звільнення від податків на ввіз електромобілів, які діють протягом 2018 року, в жодному з законопроектів не йдеться.