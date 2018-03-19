До такого висновку дійшли волонтери екологічної організації, які порахували кількість порушень водіями порушень ПДД на столичних автошляхах.

Всього за 30 хвилин моніторингу смуг громадського транспорту в Києві волонтери організації "Екодія" нарахували 852 автомобіля-порушники. Частина з них були припарковані на цих смугах, частина – їхали. І те, і нше на смугах для громадського транспорту для звичайних автомобілів заборонене.

Якщо б на цих ділянках стояли камери автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху, вони б виписали штрафів майже на півмільйона гривень, а за годину – на мільйон. Адже штраф за ці порушення – 510 грн.

За добу сума штрафів могла б сягнути близько десяти мільйонів гривень.

Незважаючи на те, що закон про авто фіксацію порушень ПДД був прийнятий ще три роки тому, він недосконалий, тому досі не діє. Зараз на підписі президента знаходиться інший Закон, який мав би усунути недоліки попереднього. Однак він досі не підписаний через незрозумілі причини.

Нагадаємо, що поліція готується контролювати швидкість автомобілів