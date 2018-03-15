Під час круглого столу, що проходив в Мінінфраструктури обговорювалось багато питань і одне з них стосувалось контролю швидкості руху на українських дорогах.

Зокрема йшла мова про збільшення на деяких ділянках максимальної швидкості руху. Адже зараз в усіх населених пунктах діє обмеження 50 кілометрів за годину. В той же час учасники круглого столу погодились що в великих містах деякі дороги придатні до їзди на більш високих швидкостях. На разі триває розробка методики визначення таких шляхів.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький підтримав напрацювання експертів та ініціативу круглого столу. «Ми задоволені тим, в якому напрямку йде ця робота, та очікуємо на остаточну редакцію запропонованої методики. Після її розгляду ми приймемо рішення про поширення її серед наших працівників на місцях, щоб ця методика використовувалась як практичний помічний інструмент. Адже всі проекти рішень органів місцевого самоврядування про розміщення нових дорожніх знаків обов’язково проходять погодження в наших профільних відділах. Водночас ми готуємось до відновлення контролю швидкості вже цього року», - заявив керівник Патрульної поліції.

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