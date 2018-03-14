Партія вживаних електромобілів Renault Kangoo Z.E. 2012 року виготовлення після французького поштового оператора з’явилась в Україні.

На сайтах оголошень з продаж вживаних авто з’явилась інформація про продаж десятка електромобілів Renault Kangoo Z.E. за дуже привабливими цінами. Так, моделі 2012 року, причому не биті та без ознак ДТП, коштують 8500 – 12500 доларів, пише "Автоцентр".

Більшість автомобілів – жовтого кольору – саме такі використовувались у французькій поштовій компанії La Poste. Зважаючи на це, пробіги в них можуть бути великі, а акумуляторні батареї вже майже вичерпали свій ресурс.

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Втім, продавці обіцяють зовсім інше: "Заводський електромобіль! Батарея 93-97%, у власності! Повного заряду вистачає на 100-140 км. Заряджається від домашньої розетки 220 В близько шести годин. В комплекті два дроти – 220 і 380 V. Машини в Україні! Ставляться і знімаються з обліку без проблем, можлива доставка в будь-яке місто України", - йдеться в одному з оголошень.

Дійсно, ціна на автомобілі досить приваблива, так що за умови ремонту чи заміни батарей ці фургони можуть ще послужити. Нагадаємо, що нові Renault Kangoo Z.E. коштують від $33 тис.

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