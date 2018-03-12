Ще десять років тому найрізноманітніші численні компанії з Піднебесної копіювали європейські та японські автівки, та настав новий час. Тепер німецький автогігант запозичив модель у китайського виробника.

Volkswagen – один з найуспішніших європейських брендів на ринку Китаю. Виробник має заводи у цій країні і вже давно оголосив про створення окремої марки для бюджетних електрокарів.

Довгий час вважалося, що VW Group для цих цілей якимось чином використає марку Seat, що входить у склад німецького концерну. Як повідомляє видання СarNewsChina, зв’язок з іспанською маркою виявився зовсім не таким, як очікувалось. Китайський уряд не дозволив концерну VW використовувати назву Seat, наполігши на назві китайською. Тоді Фольксваген спробував використати співзвучне ім’я – Xiyate. Але далі назви діло не зайшло.

І от тепер у об’єктив фотошпигунів потрапив компактний кросовер, що має назву SOL. Іспанською це слово означає “сонце”, але китайською не значить анічогісінько. Китайське ім'я марки – Sihao. Як відмічає автор публікації, для носіїв мови ця комбінаціяієрогліфів також не має сенсу, а найближчим відповідником є визначення “бажання (бути) яскравим”.

Фото: Роздивитись назву моделі не вдалось – помітна лише латинська літера “e” та кілька ієрогліфів за нею. Китайська назва марки SOL – Sihao / carnewschina.com

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Що ж, з назвою справа ясна, що нічого не ясно. А от сам автомобіль виявився напрочуд знайомим. На китайському ринку вже якийсь час продається дуже схожий компактний електричний кросовер JAC iEV7S. Саме він був узятий за основу для нової моделі Volkswagen для Китаю. Його легко впізнати за віконною лінією. дизайнери лише злегка відретушували бампери та оптику автомобіля. Наразі немає інформації про внутрішній простір та силову установку SOL, але навряд чи вони будуть кардинально відрізнятись від JAC.

Фото: Зверніть увагу на віконну лінію JAC iEV7S – вона така ж, як і в нового кросовера SOL. Як і все решта / informburo.kz

Обидві моделі ідентичні за усіма габаритами: JAC iEV7S: 4135/1750/1560, колісна база 2490; SOL e-xxx: 4135/1750/1560, колісна база 2490. Ні міліметра різниці.

Оригінальний JAC iEV7S оснащений електродвигуном потужністю 116 к.с. і 270 Н.м., що забезпечує автономний пробіг на одному заряді до 280 кілометрів. З урахуванням державних субсидій вартість моделі у Китаї становить 119 500 юанів ($18900). Передбачається, що Volkswagen-SOL буде дещо дорожчим.

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