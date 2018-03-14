Дебют запланований на 28 березня в Нью-Йоркському автосалоні. Поки що є зображення лише заднього ліхтаря.

Японська корпорація Subaru оголосила про те, що Subaru Forester 2019 року дебютує на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні 2018 року 28-29 березня.

Новинка буде представлений на прес-конференції на стенді Subaru після виступу корпоративного виконавчого віце-президента Такеші Тачиморі. Компанія показала тизер – зображення заднього ліхтаря Субару Форестер, більше ніякої інформації не повідомила.

Раніше ми повідомляли про концепт-кар Subaru, представлений в Женеві.