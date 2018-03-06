Subaru, здається, рідше за інших оновлює свою лінійку моделей. Але терпіння винагороджується, коли виходить новинка з сузір'ям на радіаторній решітці.

Концепт Subaru Viziv Tourer дарує надію на можливе повернення універсалу Impreza з шильдом WRX. Вже 10 років подібних WRX не було і ми навіть згодні прийняти таку модель у псевдокросоверній формі.

Деякі риси Viziv Tourer нагадують про показаний раніше у Токіо концепт Viziv Performance STI, але універсал-кросовер має значно “лютіший” вигляд, завдяки більшій кількості гострих граней, що особливо помітно спереду.

У основі концепту лежить глобальна платформа, яка передбачає використання фірмових опозитних двигунів Boxer та системи повного приводу Subaru Symmetrical AWD. Тож головні “фішки” цієї марки залишаються. Будемо сподіватись, що нікуди не дінеться й концепція "насолодження активним водінням".

Кузов концепту виглядає готовим до виробництва, хоч і не має дверних ручок та бічних дзеркал, а от зазирнути всередину не вийде – скло абсолютно не прозоре. У будь-якому разі Subaru не обіцяє втілити модель у життя раніше 2020 року.

Фото: Drew Phillips / Autoblog

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