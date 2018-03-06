Зовні нова модель Rimac - красуня, та під карбоновим кузовом криється справжнє чудовисько, здатне розривати час і простір на шматки.

Молода приватна компанія з хорватії Rimac Automobili зробила собі ім'я, завдяки електричному гіперкару Concept_One. Друге ж творіння фірми, назване C_Two, здатне посоромити навіть грандів автоіндустрії.

Цифри вражають. Чотири електричних двигуна мають загальну потужність у 1914 кінських сил. Виробник стверджує, що автомобіль здатний прискорюватись від 0 до 60 миль на годину усього за 1.85 секунди. Це швидше, ніж рекордні 1,89 секунди японського електричного гіперкара Aspark OWL. Заявлена максимальна швидкість C_Two – 415 кілометрів на годину.

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Гіперкар оснащується акумулятором ємністю 120 кВт-год з рідинним охолодженням, запасу енергії котрого вистачає на 650 км ходу при середній швидкості руху. Є й функція швидкої зарядки.

Ще один вражаючий пункт прес-релізу С_Two стверджує, що його оснащення відповідає, чи, принаймні, дуже близьке до 4-го рівня автономності. Вісім камер, 12 ультразвукових датчиків, пара лідарів та півдюжини радарів кожну годину генерують вісім терабайт даних. Та важко уявити, що водій захоче віддати управління таким автомобілем системі автоматичного керування. А от такі допоміжні функції як автоматичне екстрене гальмування чи адаптивний круїз-контроль, здається, стануть в нагоді.

Фото: Drew Phillips / Аutoblog

Засновник та власник компанії Мате Рімак заявив, що він особисто випробовуватиме за кермом кожну машину до того, як вони будуть доставлені клієнтам. Відчути неймовірні перевантаження від прискорення та “невагомість” на “космічній” швидкості зможуть лише 150 щасливчиків, що придбають хорватський електрокар. До речі, вартість автомобіля могла б стати ще однією вражаючою цифрою, але її Мате Рімак поки що тримає у таємниці. Можливо тому, що в надто чутливої публіки така інформація може викликати серцевий напад?

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