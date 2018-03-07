До 2025 року у лінійці автомобілів з Інгольштадту буде 20 електричних моделей. Першою ластівкою перемін став компактний кросовер, показаний у Женеві.

Компактний кросовер Audi e-tron стане першим масовим електрокаром німецької компанії. Електричний R8 – не рахується, надто ексклюзивний і дорогий цей спорткар.

На автосалон у Женеві компанія привезла передсерійний прототип компактного кросовера. Фактично, це вже готова модель, якій лише підправлять кілька деталей після фінального тест-драйву. Ауді планує вивести на дороги 250 таких автомобілів, аби провести польове дослідження в реальних умовах. Усі тестові автомобілі разом мають намотати 5 мільйонів кілометрів, при чому усі вони будуть їздити у різних куточках Європи, аби показати себе і в холоді, і у спеку. На додачу кілька електрокросоверів намотуватимуть кілометри на трасі Нюрбургрінгу, аби інженери могли дослідити драйверські якості автомобіля.

На подіумі автосалону e-tron постав одягнений у камуфляж, але приховує він не лише свою зовнішність, а й силову установку. Виробник лише натякнув, що і-трон має систему повного приводу і функцію швидкої зарядки (певно, від фірмової док-станції), котра дозволить за 30 хвилин поповнити акумулятор на стільки, що вистачить для "тривалої подорожі". Ніяких цифр, жодних характеристик. Повної інформації доведеться почекати до кінця року, коли електрокар вже стане на конвеєр.

У Audi обіцяють, що до 2020 року модельний ряд налічуватиме 3 електромобіля, а вже до 2025-го у лінійці має бути вже 20 автомобілів “на батарейках”.

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