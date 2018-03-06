Британська компанія, під час живої презентації своєї новинки на подіумі Женевського автосалону, оголосила прайс на I-Pace 2019. Модель пропонується у трьох комплектаціях.

Електрокар Jaguar I-Pace був презентований онлайн напередодні Женевського автосалону. Під час виставки компанія розкрила більше деталей та оголосила ціни.

I-Pace оснащений двома електродвигунами, один на передній осі, інший – ззаду. Акумулятор розташований між ними. Така комбінація забезпечує повнопривідному I-Pace низький центр ваги і ідеальний розподіл маси 50:50. Продуктивність силової установки становить 394 кінських сили. Цього табуна достатньо, аби прискорювати кросовер від 0 до сотні за 4,5 секунди. Щоправда максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Головний конкурент – Tesla Model X, здатен розвивати 250 км/год.

Літій-іонний акумулятор Jaguar має ємність 90 кВт-годин та забезпечує 390 км автономного ходу. Функція швидкої зарядки, що вимагає постійного струму, дозволяє заповнити батарею іонами на 80 відсотків за 40 хвилин. Домашня ж зарядна станція, що працює від звичайної мережі, потребує близько 10 годин для повної зарядки батареї.

Фото: Drew Phillips / Autoblog.com

Покупцям електрокросовер запропонований у трьох рівнях оснащення: S, SE та HSE. Базова версія у Англії коштує мінімум 63500 фунтів, що приблизно дорівнює 88100 у доларах США. Варто відзначити, що Jaguar надає гарантію на ходовий акумулятор строком у 8 років чи 160 тисяч кілометрів пробігу.

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