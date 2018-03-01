Тридверний RR має ту ж саму платформу, що й флагман модельного ряду і при цьому усього двоє дверей.

Тридверний SV Coupe – абсолютна новинка у сучасному модельному ряду Range Rover. Але найперший Range Rover зразка 1970 року мав лише три двері, причому такий кузов був єдино можливим протягом перших одинадцяти років випуску. Згодом усі нові “Рейнджі” мали п’ятидверний кузов. Приводом для реінкарнації оригінальної ідеї стало 70-річчя марки Land Rover.

Range Rover SV Coupe має ті ж самі п'ять метрів у довжину, що й донорський Range Rover, однак англійці зробили усе можливе, аби надати кузову усіх ознак купе. Тож дах новинки було занижено, дверні прорізи збільшено, а самі двері позбавили віконних рамок. Решта зовнішніх змін – має суто косметичний характер.

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Передню частину інтер’єру крос-купе лишили незмінною, у той час як позаду з’явились два окремих крісла, розділених широким підлокітником. Покупці можуть замовити обробку інтер’єру цінними породами дерева і шкіряну оббивку різного кольору для передньої і задньої частин салону.

Під капотом SV Coupe встановлено найпотужніший мотор з тих, що є в RR – 5-літровий V8 з компресором потужністю 565 к.с. Двигун працює у парі з 8-ступеневим “автоматом”, котрий спрямовує енергію на усі чотири колеса кросовера. Деяких модифікацій зазнала пневматична підвіска, котру налаштували на “драйверський” режим. Максимальна швидкість новинки – 266 км/год, розгін до сотні займає 5,3 секунди.

Special Vehicle Operations – підрозділ Range Rover, відповідальний за виробництво SV Coupe, планує виготовити 999 екземплярів цієї моделі. В Британії Range Rover SV Coupe коштуватиме від 240 тисяч фунтів стерлінгів. Клієнтські поставки машини очікуються у четвертому кварталі цього року.

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