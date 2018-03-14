Ні, це не черговий суперкар, а спортивний велосипед для тріатлону. І, порівняно з іншими байками, він дуже навіть швидкий.

Cervélo P5X Lamborghini edition – спортивний велосипед, спільно створений двома відомими фірмами. Байк був представлений на Женевському міжнародному автосалоні разом з останніми моделями “гарцюючих биків”.

Як значиться у офіційному релізі, обидві компанії поділяють пристрасть до інженерної досконалості, технологічності та швидкості, тож вони вирішили об’єднати зусилля для створення найшвидшого велосипеду для тріатлону. Чи вдалось двом компанія досягти мети – покаже час та перегони. Але Lamborghini зі свого боку не лише надала P5X характерних рис своїх суперкарів, а й провела серйозну інженерну роботу. Лише у повітряному тунелі модель провела більше 180 годин задля оптимізації аеродинаміки.

"Наші водії Lamborghini Accademia вже давно тренуються на Cervélo, тому ми вже знаємо, наскільки особливі і швидкі ці велосипеди. Завдяки найвищій продуктивності, ефектному та ефективному дизайну та інноваціям, цей спільний проект став чимось природним для обох наших марок", – зазначила Каті Басі, директор з маркетингу Lamborghini.

Фото: Cervélo P5X Lamborghini edition / Lamborghini

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