Італійський виробник суперкарів намагається зазирнути у третє тисячоліття - саме так перекладається назва концепту, показаного у Женеві.

Lamborghini Terzo Millennio Concept – продукт співпраці між італійським виробником суперкарів та Массачусетським технологічним інститутом.

Женевський автосалон – не перше місце, де можна було побачити цей концепт, але вигляд автомобіля настільки вражаючий, що ми не могли не поділитись його свіжими фото.

Terzo Millennio італійською означає "третє тисячоліття". Таким Lamborghini бачить суперкар майбутнього, принаймні зараз. З одного боку концепт дійсно виглядає, немов зійшов зі сторінок науково-фантастичних романів, однак з іншого – він цілком реальний, адже має чотири колеса, кабіну з кермом, фари та усі інші атрибути сучасного автомобіля. Серійний Lamborghini Veneno Roadster, наприклад, міг би бути таким “суперкаром третього тисячоліття”.

Звісно, Lamborghini передбачає електричну силову установку і автопілот для Terzo Millennio. Хоча й від ручного керування не відмовляється.

Фото: Lamborghini Terzo Millennio Concept / carscoops.com

Читайте також: Goodyear буде виробляти шини зі штучним інтелектом з моху