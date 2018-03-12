Компанія Goodyear представила на Женевському автосалоні нову концептуальну шину, яка використовує штучний інтелект і наповнена живим мохом, який може допомогти очистити повітря.

Технологія Oxygene має унікальну відкриту структуру, в якій мох може рости всередині колеса. Завдяки конструкції протектора шина піднімає вологу з дороги та живить нею мох, який виробляє кисень. Вся ця система управляється за допомогою штучного інтелекту.

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“З мохом ми можемо поглинати CO² і, завдяки фотосинтезу, ми можемо перетворити це в кисень, очищаючи повітря”, - сказав Карлос Чіполітті (Carlos Cipollitti), віце-президент з розробки продуктів для підрозділу Goodyear в Європі, Африці і на Близькому Сході. “У той же час ви побачите, що мох може виробляти електроенергію через цей процес фотосинтезу, який також генерує енергію, необхідну для штучного інтелекту, який буде мати ця шина”.

Це далеке, але винахідливе мислення у старого виробника шин. Попередні концепції шин від Goodyear включають сферичний Eagle-360 і BH03, набагато більш звичайну шину, яка може виробляти електрику з використанням тепла, що утворюється при прокатці по дорожній поверхні.