МОЗ надала доручення щодо зменшення переліку “заборонених” для водіїв хвороб.

На сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилось наступне повідомлення щодо оприлюдненого 26.02.2018 проекту Наказу МОЗ з переліком хвороб, при наявності яких заборонено керування авто.

"МОЗ України доручило керівнику ДП "Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України" Максиму Циганку підготувати спрощений перелік медичних протипоказань відповідно до Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС.

Ми переконані, що у новому переліку медичних протипоказань мають залишитися лише ті захворювання, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього руху. Наголошуємо, що той перелік, який наразі знаходиться на громадському обговоренні - це не остаточний варіант наказу. МОЗ України прийматиме відповідний наказ лише після суттєвого його доопрацювання та удосконалення."

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Голова асоціації автоімпортерів Олег Назаренко прокоментував це звернення на своїй сторінці у Фейсбук: “100% підтримую і радий, що МОЗ прислухались до конструктивної критики зі сторони автомобілістів раніше оприлюдненого проекту Наказу.

Нагадаю, що автомобілісти якраз і звернули увагу МОЗ на необхідність привести проект Наказу у відповідність до Додатку 3 Директиви 2006/126/ЄС (бо в Директиві ЄС немає таких протипоказань, як грижі, свищі, геморой, хворі нирки і так далі). І якраз автомобілісти звернули увагу МОЗ на неможливість прийняття проекту Наказу в опублікованій редакції від 26.02.2018. Автомобілісти України підтримують прийняття спрощеного переліку медичних протипоказань відповідно до Додатку ІІІ Директиви 2006/126/ЄС.

Переконані, що у новому переліку медичних протипоказань мають залишитися лише ті захворювання, які безпосередньо можуть впливати на безпеку дорожнього рух і вдячні, що МОЗ прислухалось до конструктивної критики автомобільної спільноти України”.

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