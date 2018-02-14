В Верховній раді зареєстрований законопроект, який змінює формулювання статі Кримінального кодексу що до протиправних дій пов’язаних зі зміненням номера кузова автомобіля.

В чинній редакції статті 290 кримінального кодексу передбачено покарання за знищення, підробку або заміну номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. В запропонованій законопроектом № 8036 від 14.02.2018 редакції пропонується карати лише за умисні маніпуляції з номером кузова та агрегатів.

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Фактично, нова редакція є більш чіткою і виключає кримінальну відповідальність в разі якщо номера кузова, вузлів або агрегатів були знищені корозією, в наслідок ДТП або з інших причин які не можна пов’язати з умисним знищенням.

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Також законопроектом пропонується доповнити статтю 290 кримінального кодексу словами … з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення. Це означає, що до покарання за маніпуляції з номером кузова не повинні притягати осіб, що стали жертвою шахраїв та придбали автомобіль зі зміненим або знищеним номером кузова.

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Покарання за порушення вимог статті 290 кримінального кодексу залишиться без змін: штраф від ста п'ятдесяти (2 550 грн.) до двохсот п'ятдесяти (4 250 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.