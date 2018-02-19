Американська влада знайшла потенційно незаконне програмне забезпечення в автомобілях Mercedes-Benz оснащених дизельними двигунами. Якщо підозри підтвердяться, компанію чекає дизельгейт.

Інформацію що до наявності підозрілого програмного забезпечення на автомобілях Mercedes-Benz розповсюджує Automotive News з посиланням на Bild am Sonntag. Американські слідчі знайшли в коді програмного забезпечення функцію під назвою Slipguard, яка відповідає за розпізнавання проведення лабораторного тесту і може змінювати рівень шкідливих викидів при його проходженні. Ще одна функція під назвою Bit 15 автоматично відключає максимальний рівень очищення вихлопних газів після проходження 26 км шляху після проведення тесту.

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Після відключення очищення рівень шкідливих викидів перевищував допустиму норму в 10 разів. Німецьке видання посилається на наявну у нього електронну переписку між інженерами з питаннями про законність подібного програмного забезпечення. Газеті відмовили в коментарі офіційні представники марки, заявивши лише про те, що Daimler співпрацює з владою США і зокрема з місцевим Міністерством юстиції на умовах конфіденційності.

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Нагадаємо, що наймасштабніший скандал з заниженням рівня шкідливих викидів відбувся з маркою Volkswagen і призвів до заборони продажу деяких дизельних моделей на території США. Згодом автомобілі призначені для ринків з високими екологічними стандартами були перенаправлені на ринки країн що розвиваються. Це стало одною з причин здешевшання автомобілів марки Volkswagen в Україні.