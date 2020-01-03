Аптечка 2020 – що має бути у комплекті першої необхідності? Чи справді українські водії повинні купувати аптечки геть нового складу? Адже нині діючі не оновлювалися понад 20 років. Це неправда.

Перша суто українська норма, що регламентувала склад автомобільної аптечки, з’явилася у 1998 р. (наказ МОЗ № 270 від 07.09.1998 р.). Після того її комплектацію переглядали в 2000-му (ДСТУ 3961:2000) та 2013 р. (доповнення №2 від 11.06.2013 г) . Відтоді ніхто офіційно до наших «аптечних» справ не втручався.

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Проте, у 2018 році нинішній Мінздоров’я підготував проект наказу змін, які ніби-то мають бути внесені в комплектацію аптечки. Проте це лише тільки проект, який поки що не пройшов жодного узгодження і не адаптований до українських стандартів.

Не завжди аптечка буває в нагоді екіпажу автомобіля, у якому вона їздить. У масштабних ДТП доводиться залучати резерви з усіх машин.

Склад автомобільної аптечки 2020

Коли це відбудеться, невідомо, а до тих пір аптечка має бути укомплектована згідно українського ДСТУ 3961-2000 “Аптечка медична автомобільна”, введеного в дію наказом Мінекономрозвитку № 622 від 11.06.2013 р.

Стандарт передбачає два типи аптечок – № 1 і № 2, відповідно для автомобілів з кількістю людей в салоні до 9 та більше. Кожен тип аптечки містить два обов’язкові набори, перший так званий аварійний – для зупинки кровотечі, другий – експлуатаційний, для застосування при травмах.

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"Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №1"

- джгут для зупинки кровотечі -1 шт.

- бинт еластичний (5 м х 10 см) – 1 шт.

- бинт марлевий стерильний (5 м х 10 см) - 2 шт.

- бинт марлевий стерильний (7 м х 14 см) - 1 шт.

- бинт марлевий нестерильний (5 м х 5 см) – 1 шт.

- бинт марлевий нестерильний (7 м х 14 см) -1 шт.

- серветки з хлоргексидином (або замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

або

смужки на гелєвій основі с антимікробною дією полігексаметилен гуанідин гідрохлорида (або замінники) (10 см х 50 см) - 2 шт.

- серветки кровозупиняючі з фурагіном (або його замінники) (6 см х 10 см) – 2 шт.

- серветки стерильні (6 см х 10 см) – 6 шт.

- пакет перев’язувальний стерильний – 1 шт.

- ножиці парамедичні – 1 шт.

- косинка медична перев’язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт.

- гелева пов’язка для опіків – 1 шт.

Великого сенсу возити в аптечці ліки немає: для їхнього правильного застосування треба бути медиком, до того ж пігулки у салоні швидко псуються у спеку та на морозі.

Автомобільна аптечка №1 - обов'язковий набір №2

- плівка (клапан) для проведення штучного вентилювання легенів – 1 шт.

- рукавички медичні № 8 з поліетилену, комплект – 1 шт.

- термопростирадло (160 см х 210 см) – 1 шт.

- пінцет анатомичний – 1 шт.

- булавки англійські – 2 шт.

Сьогодні в Украіні діє стандарт комплектації аптечок від 2013 року. Акцент зроблено на засобах для зупинки кровотечі та проти інших наслідків ДТП.

Згідно п. 31.4.7. Правил дорожнього руху, за відсутності аптечки експлуатувати транспортний засіб не можна. Представники МВС намагаються штрафувати порушення цієї норми за статтею 121 КоАП, у якій йдеться про управління несправним транспортним засобом (посилаючись на п. 31.4.7 ПДД). Штраф за цією статтею – 340 – 425 грн.

Що пропонується

Щодо суті запропонованих у січні 2018-го Мінздоровом новацій – власне новацій в них небагато. Проголошене позбавлення аптечки лікарських препаратів відбулося ще 2013-го року, оскільки головний акцент в ній вже тоді було зроблено на надання першої допомоги при ДТП. І нині діючий, і запропонований комплект аптечки здебільшого складається із засобів, спрямованих на зупинку кровотечі і та іншу долікарняну допомогу.

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Щоправда, у варіанті аптечки-2020 пропонуються деякі високоефективні сучасні засоби (наприклад, САТ, імпортний бинт для зупинки крові), через що вартість аптечки може зрости у кілька разів.

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