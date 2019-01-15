Відповідно до Правил дорожнього руху експлуатація автомобіля при відсутності аптечки заборонена.

Автомобільна аптечка це не будь-яка коробка з довільним набором медичних препаратів. Правила упаковки і вмісту аптечки затверджено Державним стандартом ДСТУ 3961-2000. Аптечки формуються і поставляються на фармацевтичний ринок з урахуванням комплексу санітарних вимог. Тому таку аптечку треба купувати в аптеці, а не у неперевірених продавців на автомобільному ринку.

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Щодо відповідальності за відсутність аптечки в легковому автомобілі, то зазвичай при накладенні штрафу поліцейські звинувачують водія в порушенні вимог п. 31.4.7 ПДР. В постанові зазначають - "керування ТЗ з відсутньою медичною аптечкою" та кваліфікують такі дії за ч. 1 ст. 121 КУпАП, яка тягне накладення штрафу в розмірі 340 грн.

При цьому, частина 1 ст. 121 КУпАП встановлює відповідальність за: "керування водієм транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється". В той же час пунктом 31.4.7 ПДР заборонено експлуатацію транспортних засобів за відсутності на легковому автомобілі медичної аптечки з нанесеними на неї відомостями про тип транспортного засобу, для якого вона призначена.

Однак, відсутність в легковому автомобілі аптечки не свідчить про технічні несправності, з якими забороняється його експлуатація, а тому порушення вимог п. 31.4.7 ПДР щодо відсутності аптечки не підпадає під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ч1 ст.121 КУпАП.

Тому, керування автомобілем з відсутньою медичною аптечкою необхідно кваліфікувати за ст. 125 КУпАП, яка тягне за собою попередження.

В цей же час для водіїв транспортних засобів, які використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, передбачено штраф на підставі ч.2 ст. 121 КУпАП у розмірі 680 грн. Якщо такий водій протягом року скоїть будь-яке інше порушення за ч.1-3 ст. 121 КУпАП (різні несправності автомобіля, переобладнання з порушенням, відсутність техогляду тощо), то йому грозить вже позбавлення права керування на строк від 3-х до 6-ти місяців.

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Водночас, водієві слід пам’ятати, що наявність аптечки в автомобілі є необхідною умовою його комплектації та найважливіше призначення автомобільної аптечки забезпечити можливість надання першої медичної допомоги в екстрених випадках.